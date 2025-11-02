شهادة معتمدة في البرمجة والذكاء الاصطناعي.. نتائج إيجابية لزيارة وزير التعليم لليابان

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني زيارة هامة لدولة اليابان ، حقق خلالها عددا من الانجازات التعليمية الهامة.

جامعة هيروشيما تمنح طلاب مصر شهادة معتمدة في البرمجة والذكاء الاصطناعي



حيث وقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال زيارته إلى اليابان على مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما، التي تعد أكبر وأشهر الجامعات الحكومية اليابانية، ومؤسسة "سبريكس" لمنح طلاب مصر شهادة في البرمجة والذكاء الاصطناعي على منصة "كيريو" اليابانية معتمدة من الجامعة، وذلك في خطوة فريدة من نوعها بمنظومة التعليم المصري.

وقد وقع الاتفاق من جانب جامعة هيروشيما الحكومية اليابانية ميتسو أوتشي رئيس الجامعة، كما وقع من جانب مؤسسة "سبريكس" الرئيس التنفيذي للمؤسسة تسوني ايشي، بحضور الدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم.

وفي ضوء مذكرة التفاهم وفي خطوة تعد الأولى من نوعها، تم الاتفاق على أن يحصل طالب الصف الأول الثانوي الذي يجتاز اختبار توفاس على شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجامعة هيروشيما الحكومية اليابانية ومؤسسة "سبريكس" اليابانية.

ويعد تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال برنامج متكامل ينتهي بالحصول على شهادة معتمدة من جامعة حكومية يابانية، نقلة نوعية في مسيرة تطوير التعليم المصري تعزز دمج مهارات المستقبل في المناهج الدراسية.

وتضمنت مذكرة التفاهم الثلاثية أيضا اعتماد منهج البرمجة الذي تم تطويره من خلال منصة "كيريو" اليابانية، فضلا عن اعتماد اختبارات "توفاس" للبرمجة والذكاء الاصطناعي واعتماد الشهادة الممنوحة بعد نجاح الطلاب في الاختبارات.

كما تضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على التحديث المتواصل لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي على منصة "كيريو" نظرا للتطور المتسارع الذي يشهده هذا المجال عالميا.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي الحالي بالتعاون مع شركة سبريكس اليايانية من خلال منصة "كيريو".

وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره واعتزازه بالتعاون المثمر مع الجانب الياباني والذي شهد طفرة كبيرة مؤخراً في مجال التعليم، مؤكدا أن هذا التعاون يستهدف تطوير مهارات الطلاب في مجالات المستقبل، وعلى رأسها البرمجة والذكاء الاصطناعي، بما يتواكب مع التحول الرقمي ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

متابعة تنفيذ خطاب النوايا الموقع بين الجانبين بشأن التعاون في مجالات التعليم الفني ودعم ذوي الإعاقة

كما التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوهى ماتسوموتو وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا فى اليابان، وذلك عقب توليه مهام ملف التعليم؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجالات التعليم المختلفة.

وقدم محمد عبد اللطيف تهنئته الخالصة لنظيره الياباني بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة، مؤكداً حرص مصر الدائم على توطيد العلاقات التعليمية والتربوية مع اليابان والاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في تطوير التعليم.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان التطورات الإيجابية في مسار التعاون المصري الياباني فى مجال التعليم، حيث شهد العام الماضى منذ تولى الوزير محمد عبد اللطيف توسعًا كبيرًا تمثل في افتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة، إلى جانب تطوير مناهج الرياضيات بما يتوافق مع مخرجات التعلم اليابانية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بين البلدين، فضلا عن تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بالتعاون مع مؤسسة "سبريكس" اليابانية عبر منصة "كيريو".

ومن جانبه، ثمن يوهى ماتسوموتو وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا فى اليابان مبادرة وزارة التربية والتعليم المصرية بإدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية بالتعاون مع المنصة اليابانية المتخصصة (كيريو)، والتي تمنح الطلاب شهادات معتمدة من الجانب الياباني.

وأشاد وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانى بالاتفاقية التي وقعها الوزير محمد عبد اللطيف مع جامعة هيروشيما، والتي تعتمد مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي، وكذلك شهادة (توفاس) التي تعتمد من الجامعة، مما يجعل مصر من الدول الرائدة فى العالم التي يحصل طلابها على هذا الاعتماد الدولي المتميز.

كما أشاد خلال اللقاء برؤية الوزير محمد عبد اللطيف وجهوده في فتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات التعليمية اليابانية، إلى جانب استكمال وتوسيع مجالات التعاون القائمة، مؤكدًا دعم بلاده الكامل لهذه الجهود الرائدة.

كما تناول اللقاء متابعة تنفيذ خطاب النوايا الموقع بين الجانبين بشأن التعاون في مجالات التعليم الفني ودعم ذوي الإعاقة، واستعراض الخطوات التنفيذية لمتابعة مخرجات الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال مؤتمر التيكاد الأخير، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان في تطوير التعليم وتبادل الخبرات

وزير التعليم الياباني: حريصون على بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية التعليمية مع مصر



ومن جانبه … أشاد وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في دولة اليابان يوهى ماتسوموتو، بلقائه بمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد ماتسوموتو أن اللقاء شهد تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التعليم، مؤكدا حرصه على بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية التعليمية.

وجاء تصريح وزير التعليم والثقافة الياباني بالتزامن مع إبراز وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، عبر صفحاتها الرسمية، لقاء محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته لطوكيو، مع نظيره الياباني في أول لقاءاته الرسمية عقب توليه منصبه حديثا، مشيرة إلى أن اللقاء تناول تعزيز أواصر التعاون التربوي والتعليمي بين البلدين.

ووفقا لبيان وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، الذي أبرزته الصحف اليابانية، تم استعراض الملفات محل النقاش بين الجانبين والتي تناولت التطورات الإيجابية في مسار التعاون المصري الياباني في مجال التعليم، حيث أشاد وزير التعليم والثقافة الياباني بالمدارس المصرية اليابانية وجهود وزارة التربية والتعليم للتوسع في نظام التعليم الياباني داخل مصر والذي يركز على أنشطة التوكاتسو، مؤكدا حرص اليابان على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر لتعزيز نشر التعليم الياباني داخل القارة الإفريقية.

كما أشار البيان إلى أن اللقاء تناول التأكيد على مواصلة التعاون استعدادا لمؤتمر طوكيو الدولي العاشر للتنمية في إفريقيا "تيكاد ١٠" المقرر عقده عام ٢٠٢٨.