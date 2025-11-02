كايروكي تؤجل جولتها الأوروبية بسبب وفاة في العائلة

أعلنت فرقة كايروكي عن تأجيل جولتها الأوروبية التي كانت مقررة خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب حالات وفاة داخل عائلة أعضاء الفرقة.



ونشرت كايروكي بيانًا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام قالت فيه: “إلى جمهورنا العزيز، بسبب حالات الوفاة داخل عائلة كايروكي، نعلن بكل أسف تأجيل جولتنا الأوروبية. في مثل هذه الأوقات، تأتي العائلة أولاً، ونحن بحاجة إلى بعض الوقت للوقوف إلى جانب بعضنا البعض ونتجاوز هذه المرحلة الصعبة معًا.”

وأضافت الفرقة في بيانها أن الجولة سيتم تأجيلها إلى مواعيد جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا، موضحة أنه يمكن لأي شخص يرغب في استرداد قيمة التذاكر التقدم بطلب الاسترداد، كما أن التذاكر الحالية ستظل سارية ويمكن استخدامها في المواعيد الجديدة.



واختتمت كايروكي بيانها برسالة تقدير لجمهورها قائلة: “نقدّر تفهمكم وصبركم، ونشكركم على دعمكم الدائم ومحبتكم التي تمنحنا القوة في هذا الوقت الصعب. نعدكم بالعودة قريبًا لنلتقي بكم على المسرح، ونشارككم موسيقانا كما عهدتمونا دائمًا.