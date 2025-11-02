الملكة رانيا بصحبة ابنتها من المتحف المصرى الكبير: أحلى رحلة عبر الزمن

شاركت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، صورة بصحبة ابنتها الأميرة سلمى خلال مشاركتهما في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.



وعلقت الملكه رانيا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : "أحلى رحلة عبر الزمن مع حبيبتي سلمى".



وشاركت السيدة الأولى في المملكة الأردنية الهاشمية، في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وقالت: "ممتنة للرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي على الترحيب بي وبسلمى - حفل رائع جسد حاضر مصر وتاريخها العريق".



ويشارك في الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نخبة من قادة الدول العربية والأجنبية، وكبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في حدث يعكس المكانة العالمية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.