صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، وسط حالة تفاؤل حذرة بين المستثمرين مع عودة النشاط التدريجي للأسهم القيادية بعد جلسة سابقة اتسمت بالتراجع.

أداء مؤشرات البورصة اليوم الاثنين

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.09% مسجلًا 38118 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.12% ليصل إلى 46924 نقطة.

زاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.13% مسجلًا 17227 نقطة.

تقدم مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.17% مسجلًا 4326 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.18% ليصل إلى 12099 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.11% عند 15880 نقطة.

كما قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15% ليغلق عند 3938 نقطة.

ويأتي الارتفاع الطفيف في بداية الجلسة بدعم من عمليات شراء انتقائية على الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر، خاصة بعد موجة من جني الأرباح التي شهدتها السوق أمس، وسط توقعات بأن تواصل المؤشرات أداءها الإيجابي تدريجيًا خلال الجلسات المقبلة إذا استمر الزخم الشرائي.