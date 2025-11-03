التعليم تقرر تطبيق نشاط جديد بالمدارس بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

دعت إدارة تنمية اللغة الألمانية و اللغات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب المدارس لتنفيذ نشاط لغوي بعنوان "أنا سفير الحضارة المصرية ..وهذه دعوتي لكم"

يأتي ذلك في ضوء الاحتفال التاريخي بإفتتاح المتحف المصري الكبير ، وما شهده من عروض أبهرت العالم وأبرزت عظمة الحضارة المصرية ، وحرضا من وزارة التربية والتعليم على ربط تعلم اللغات الأجنبية بالهوية الوطنية و التعريف بالتراث المصري .



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الهدف من النشاط هو اتاحة الفرصة للطلاب للتعبير بلغاتهم الأجنبية عن فخرهم بمجد اجدادهم من خلال اعداد دعوة تخيلية موجهة إلى زملائهم من طلاب الدول التي يدرسون لغتها ، لدعوتهم إلى زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية ، مع توظيف مشاهد من الحفل الذي أقيم لإفتتاحه

أشكال تنفيذ النشاط

يمكن للطلاب تنفيذ الدعوة في احدى الصور التالية :

- دعوة كتابية : صياغة رسالة أو بطاقة دعوة باللغة الأجنبية

- دعوة سمعية : تسجيل صوتي للطالب يقدم الدعوة

- دعوة مرئية : فيديو قصير يوظف لقطات من حفل الافتتاح أو صور المتحف

عناصر الدعوة المقترحة :

- التحية والتعريف بالنفس

-الغرض من الدعوة زيارة المتحف

- نبذة قصيرة عن المتحف وموقعه واهميته

- إشارة إلى مشهد من حفل الافتتاح توافد ملوك ورؤساء العديد من الدول للمشاركة في حفل الافتتاح العرض الفني الموسيقي

-تحديد الزمان والمكان المقترح للزيارة

-ختام موجز شيق يحفز الزملاء على المجئ لزيارته