التعليم تقرر تطبيق نشاط جديد بالمدارس بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

دعت إدارة تنمية اللغة الألمانية و اللغات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب المدارس لتنفيذ نشاط لغوي بعنوان "أنا سفير الحضارة المصرية ..وهذه دعوتي لكم"
يأتي ذلك في ضوء الاحتفال التاريخي بإفتتاح المتحف المصري الكبير ، وما شهده من عروض أبهرت العالم وأبرزت عظمة الحضارة المصرية ، وحرضا من وزارة التربية والتعليم على ربط تعلم اللغات الأجنبية بالهوية الوطنية و التعريف بالتراث المصري .
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الهدف من النشاط هو اتاحة الفرصة للطلاب للتعبير بلغاتهم الأجنبية عن فخرهم بمجد اجدادهم من خلال اعداد دعوة تخيلية موجهة إلى زملائهم من طلاب الدول التي يدرسون لغتها ، لدعوتهم إلى زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية ، مع توظيف مشاهد من الحفل الذي أقيم لإفتتاحه
أشكال تنفيذ النشاط
يمكن للطلاب تنفيذ الدعوة في احدى الصور التالية :
- دعوة كتابية : صياغة رسالة أو بطاقة دعوة باللغة الأجنبية
- دعوة سمعية : تسجيل صوتي للطالب يقدم الدعوة
- دعوة مرئية : فيديو قصير يوظف لقطات من حفل الافتتاح أو صور المتحف
عناصر الدعوة المقترحة :
- التحية والتعريف بالنفس
-الغرض من الدعوة زيارة المتحف
- نبذة قصيرة عن المتحف وموقعه واهميته
- إشارة إلى مشهد من حفل الافتتاح توافد ملوك ورؤساء العديد من الدول للمشاركة في حفل الافتتاح العرض الفني الموسيقي
-تحديد الزمان والمكان المقترح للزيارة
-ختام موجز شيق يحفز الزملاء على المجئ لزيارته