التعليم تقرر تطبيق نشاط جديد بالمدارس بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

ياسمين بدوي

دعت إدارة تنمية اللغة الألمانية و اللغات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب المدارس لتنفيذ نشاط لغوي بعنوان "أنا سفير الحضارة المصرية ..وهذه دعوتي لكم"

يأتي ذلك في ضوء الاحتفال التاريخي بإفتتاح المتحف المصري الكبير ، وما شهده من عروض أبهرت العالم وأبرزت عظمة الحضارة المصرية ، وحرضا من وزارة التربية والتعليم على ربط تعلم اللغات الأجنبية بالهوية الوطنية و التعريف بالتراث المصري .
 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الهدف من النشاط هو اتاحة الفرصة للطلاب للتعبير بلغاتهم الأجنبية عن فخرهم بمجد اجدادهم من خلال اعداد دعوة تخيلية موجهة إلى زملائهم من طلاب الدول التي يدرسون لغتها ، لدعوتهم إلى زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية ، مع توظيف مشاهد من الحفل الذي أقيم لإفتتاحه

أشكال تنفيذ النشاط

يمكن للطلاب تنفيذ الدعوة في احدى الصور التالية :

- دعوة كتابية : صياغة رسالة أو بطاقة دعوة باللغة الأجنبية 
- دعوة سمعية : تسجيل صوتي للطالب يقدم الدعوة
- دعوة مرئية : فيديو قصير يوظف لقطات من حفل الافتتاح أو صور المتحف

عناصر الدعوة المقترحة :

- التحية والتعريف بالنفس 
-الغرض من الدعوة زيارة المتحف
- نبذة قصيرة عن المتحف وموقعه واهميته
- إشارة إلى مشهد من حفل الافتتاح توافد ملوك ورؤساء العديد من الدول للمشاركة في حفل الافتتاح العرض الفني الموسيقي 
-تحديد الزمان والمكان المقترح للزيارة
-ختام موجز شيق يحفز الزملاء على المجئ لزيارته

التربية والتعليم التعليم التعليم الفني المدارس

