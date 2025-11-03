حريق يلتهم ثلاثة منازل في الكولة بأخميم.. والدفع بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

شهدت قرية الكولة التابعة لمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، حادثًا مروعًا، بعدما اندلعت النيران في ثلاث منازل متجاورة، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي الذين هرعوا لمحاولة إخماد الحريق قبل وصول قوات الحماية المدنية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بعدد من المنازل بقرية الكولة دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، يرافقهم رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، نجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة بعد جهود استمرت قرابة الساعة.

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع في منازل كل من (ع. م. أ) و(م. ح. أ) و(ف. أ. م)، جميعهم من أهالي القرية؛ نتيجة ماس كهربائي في أحد الأسلاك الرئيسية؛ مما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة في محتويات المنازل المكونة من طابقين.

وأسفر الحريق عن احتراق بعض الأثاث المنزلي دون وقوع خسائر في الأرواح.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحريق وبيان أسبابه وحصر التلفيات الناتجة.