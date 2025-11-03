شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية

أبرزت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية ، في تقرير خاص ، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير واصفة إياه بأنه لا يمثل مجرد حدث ثقافي بل هو رسالة عالمية عن استعادة مصر لريادتها الحضارية والسياحية ، وإعلان دخولها مرحلة جديدة من الاستثمار في التاريخ والهوية لصنع المستقبل.

وقالت الشبكة : "شهدت مصر مساء السبت احتفالاً مهيباً بمناسبة الافتتاح الكامل للمتحف المصري الكبير، أحد أضخم المشاريع الثقافية في تاريخها الحديث، بعد أكثر من عقدين من البناء والعمل المتواصل".

ليلة تاريخية تضع مصر في صدارة المشهد الثقافي العالمي

وأقيمت الاحتفالية الكبرى عند سفح الأهرامات في الجيزة، بحضور عدد من الملوك والرؤساء والقادة العرب والأوروبيين، في مشهد وصفته الشبكة بأنه "ليلة تاريخية تضع مصر في صدارة المشهد الثقافي العالمي" ، وقد شارك في الحفل كل من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ، والعاهل الإسباني الملك فيليبي السادس ، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ، ورئيس الوزراء الهولندي ديك شوف ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ، ووزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووليي عهد عمان والبحرين.

مصر تكتب فصلاً جديداً من تاريخ الحاضر والمستقبل

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته خلال الافتتاح أن مصر "تكتب فصلاً جديداً من تاريخ الحاضر والمستقبل في قصة هذا الوطن العريق"..مشيداً بجهود القائمين على المشروع الذي يمثل واجهة حضارية لمصر أمام العالم.

وشهد الحفل عروضاً ضوئية وموسيقية ضخمة دمجت بين الفنون الفرعونية والموسيقى العالمية، كما أضاءت الألعاب النارية والطائرات المسيّرة سماء الجيزة برموز من الحضارة المصرية القديمة، بينما عرضت الشاشات العملاقة مشاهد من أبرز معالم مصر الأثرية.

ويقع المتحف المصري الكبير على مقربة من أهرامات الجيزة، ويُعد أكبر متحف في العالم مخصصاً لحضارة واحدة، إذ يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور المصرية القديمة، بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة منذ اكتشافها عام 1922.

ويتميز المتحف بتصميم معماري فريد وضعته شركة هينيغان بنغ الأيرلندية، بحيث يتكامل بصرياً وهندسياً مع الأهرامات الثلاثة، ويضم مركز ترميم متطوراً هو الأكبر في الشرق الأوسط، إلى جانب متحف للأطفال ومساحات تعليمية وثقافية حديثة.

وقال مدير المتحف الدكتور أحمد غنيم في تصريح لـ"ABC News" إن المتحف "يقدّم مصر القديمة بروح جديدة من خلال تقنيات العرض الحديثة والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز"، مشيراً إلى أن المشروع يمثل "بياناً عن القوة الناعمة المصرية وقدرتها على تحويل التاريخ إلى مصدر للابتكار والنفوذ الثقافي".

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يجذب المتحف نحو خمسة ملايين زائر سنوياً، ضمن خطة الدولة لزيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، فيما أعلنت الحكومة بهذه المناسبة إجازة رسمية وأصدرت عملات تذكارية من الذهب والفضة وطوابع بريدية خاصة احتفاءً بالحدث التاريخي الذي يؤكد عودة مصر إلى صدارة المشهد الحضاري العالمي.