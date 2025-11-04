هيونداي تطلق نسختها الرياضية Venue فئة N Line.. صور

تعزز العلامة الكورية الجنوبية حضورها في فئة السيارات الرياضية المدمجة، حيث كشفت هيونداي عن النسخة الرياضية N Line من سيارتها Venue في السوق الهندي، مع توقعات بطرحها لاحقًا في أسواق أخرى.

هذا الطراز يأتي ضمن استراتيجية العلامة الكورية لتوسيع نطاق طرازات N Line التي تحمل هوية الأداء الرياضي المميز، لتشمل عددًا أكبر من سياراتها، حيث تقدم Venue N Line مزيجًا يجمع بين التصميم العصري والأداء.

هيونداي Venue N Line

تصميم هيونداي Venue N Line

تأتي Venue N Line الجديدة بمظهر خارجي أكثر جرأة بفضل الحزمة التصميمية المخصصة للفئة الرياضية، والتي تتضمن شبك أمامي داكن بتفاصيل حادة وجنوط ألمنيوم قياس 17 بوصة تمنحها حضورًا قويًا ضمن طرازات الفئة الرياضية.

كما جرى تحسين المظهر العام عبر إضافة فتحات تهوية أكبر في المقدمة إلى جانب مصابيح LED نهارية بتصميم Twin Horn، في حين يبرز التصميم الخلفي بجناح محدث ومخرج عادم مزدوج مدمج في ناشر الهواء السفلي، وتنتشر شعارات N Line على الشبك والأجنحة والباب الخلفي.

هيونداي Venue N Line

محرك وأداء سيارة Venue N Line

تأتي Venue N Line بمحرك البنزين التوربيني بدون تغيير سعة 1.0 لتر الذي يولد قوة تصل إلى 118 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 172 نيوتن متر، وتتوفر السيارة بخيارين لناقل الحركة، يدوي من 6 سرعات لمن أو أوتوماتيكي مزدوج القابض (DCT) بسبع سرعات، ويُرسل نظام الدفع القوة إلى العجلات الأمامية.

تجهيزات مقصورة Venue N Line

تقدم Venue N Line بيئة قيادة عصرية، حيث تتوسط لوحة القيادة شاشتان رقميتان بقياس 12.3 بوصة لكل منهما، الأولى مخصصة للعدادات الرقمية والثانية لنظام الترفيه والملاحة، كما تعتمد المقصورة طابعًا رياضيًا أسود مع خياطة حمراء تزين المقاعد والمقود وذراع ناقل الحركة، نظام صوتي فاخر طراز Bose مكون من ثمانية مكبرات، إضاءة محيطة، زر تشغيل وإيقاف المحرك.