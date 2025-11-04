وليد عبداللطيف: الزمالك يحتاج لمدرب أجنبي والكونفدرالية صعبة هذا الموسم

أكد وليد صلاح عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض بحاجة إلى مدرب أجنبي له اسم كبير ليتمكن من مواجهة ضغوط المنافسات المحلية والقارية.



وأضاف عبداللطيف عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن اختيار المدرب المناسب أمر حاسم لتحقيق نتائج إيجابية للفريق، مؤكدا :" أحمد عبدالروؤف مدرب جيد ولكن الزمالك يحتاج لمدرب أجنبي كبير".

وأشار عبداللطيف، إلى أن مجموعة الزمالك في بطولة الكونفدرالية صعبة للغاية، وأن الفريق الذي يرغب في الفوز لا يعترف بالصعوبات.

كما أكد عبداللطيف، أن كل الفرق المشاركة بكأس السوبر المصري، لديها فرصة متساوية للتتويج بالبطولة.

