الصحة وصندوق مكافحة الإدمان يفتتحان قسمًا جديدًا للحجز الإلزامي بمستشفى المعمورة

افتتحت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قسمًا جديدًا مخصصًا لتنفيذ الحجز الإلزامي لمرضى الإدمان داخل مستشفى المعمورة للصحة النفسية بمحافظة الإسكندرية.

يهدف القسم إلى تعزيز جهود مكافحة الإدمان من خلال تقديم رعاية طبية ونفسية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، ويأتي ذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتطبيق رؤية الدولة في تطوير خدمات الصحة النفسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن البرنامج التأهيلي للمتعافين يعتمد على دمج مجموعة من البرامج المتكاملة، تشمل التأهيل النفسي، والعلاج المعرفي السلوكي، وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، إلى جانب التأهيل المهني “العلاج بالعمل”، والتأهيل البدني “العلاج بالرياضة”، والأنشطة الترفيهية اليومية. كما يركز البرنامج على الدمج المجتمعي من خلال تدريب المتعافين على حرف مهنية مطلوبة في سوق العمل، في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج المجانية وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن القسم يعكس خطة الوزارة لتوسيع خدمات علاج الإدمان وتحسين جودتها.

شروط الحجز الإلزامي

وأشار إلى أن الحجز الإلزامي يتطلب تقديم طلب من أحد أقارب المريض من الدرجة الأولى عبر الخط الساخن (16023 للصندوق أو 16328 للإدارة المركزية)، مع التأكد من أن الحالة تشكل خطرًا على النفس أو الغير، وخضوع المريض لفحص طبي ونفسي في حالة وعي كامل.

يُذكر أن أول قسم للحجز الإلزامي لمرضى الإدمان تم افتتاحه داخل مركز إمبابة لعلاج الإدمان، مما يعزز من شبكة الخدمات المتخصصة على مستوى الجمهورية.