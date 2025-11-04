قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
تحقيقات وملفات

محافظ الجيزة يتابع حالة النظافة والإشغالات ويكلف بحصر الباكيات المغلقة والمتاحة بسوق زنين القديم

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

واصل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولاته الميدانية بأحياء ومراكز المحافظة للتأكد من انتظام العمل الميداني من قبل الأجهزة التنفيذية.

حيث أجرى المحافظ جولة تفقدية بشارع المصرف بحي بولاق الدكرور لمتابعة مستوى النظافة العامة وحالة الإشغالات والتعامل مع التعديات على حرم الطريق العام والأرصفة إلى جانب تفقد مستوى الإنارة العامة والتأكد من كفاءتها.

ووجّه المحافظ رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات ومنع التعديات على خط التنظيم وردع المخالفين مع التأكيد على حق المواطنين في رصيف آمن وخالٍ من أي صورة من صور التعدي.

كما تفقد المحافظ سوق زنين القديم الذي يعاني من إغلاق عدد من الباكيات داخل السوق، موجهًا رئيس الحي بعمل حصر شامل للباكيات المغلقة والمتاحة لإعداد دراسة لتطوير السوق وإحيائه مرة أخرى بما يحقق الاستفادة منه واستيعاب الباعة الجائلين داخله.

وشملت الجولة أيضًا تفقد سوق زنين المطور، حيث وجّه المحافظ برفع كفاءة دورات المياه والخدمات العامة داخل السوق بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمترددين عليه.

كما وجّه المحافظ رئيس حي بولاق الدكرور بمواصلة أعمال ترقيم مركبات “التوك توك” بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، مع مراعاة الجوانب الأمنية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي إطار حرصه على المتابعة الشاملة، كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور الدوري على المشروعات المنفذة مثل الأسواق الحضارية والمواقف وغيرها من المرافق الخدمية، مع تفعيلها وتذليل أي عقبات تعترض تشغيلها، وتقديم مقترحات عملية من المسؤولين أو المواطنين المنتفعين لدراسة أنسب الحلول وضمان الاستفادة القصوى من المشروعات وعدم إهدار موارد المحافظة.

وحرص المحافظ خلال جولته على الالتقاء بعدد من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم بشأن الخدمات المقدمة لهم من الأجهزة التنفيذية، موجّهًا كافة الجهات المعنية إلى سرعة الاستجابة للشكاوى والعمل الفوري على إزالة أسبابها بما يسهم في تحقيق رضا المواطن الجيزاوي.

رافق المحافظ خلال جولته: محمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.

محافظ الجيزة النظافة العامة

