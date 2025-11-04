جهاز تنمية بدر يواصل أعمال تطوير وكفاءة الطرق والمحاور

في إطار توجيهات المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر تواصل الإدارات المختصة أعمال استكمال ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف أحياء المدينة وذلك لتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الأعمال تشمل إعادة رصف ورفع كفاءة الطرق وتطوير الأرصفة وإنشاء محاور جديدة تربط بين الأحياء السكنية والمناطق الخدمية بالإضافة إلى تنفيذ أعمال والتنسيق الحضاري بما يتماشى مع خطة الدولة لرفع كفاءة المدن الجديدة.



ومن جانبه صرّح المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للتنمية والطرق أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة للانتهاء من رفع كفاءة المحاور الحيوية وربطها بشبكة الطرق الجديدة مع الالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة.