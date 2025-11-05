قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
مدرب الزمالك يضع خطة عبور بيراميدز في السوبر المصري
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 5-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر بتكوين يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين بعد موجة بيع حادة

بتكوين
بتكوين
وكالات

واصلت عملة بتكوين المشفرة خسائرها يوم الثلاثاء، بعد أداء مخيّب خلال أكتوبر الماضي، حيث تتعرض لضغوط نانجة عن قوة الدولار الأميركي واضطرابات في قطاع التمويل اللامركزي.

تراجع سعر بتكوين بحوالي 3.1% إلى 103539 دولاراً، مقترباً من الهبوط دون أدنى مستوى سجلته في 17 أكتوبر. كما انخفضت إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنسبة 3.4% لتتراجع دون 3500 دولار، مواصلة ابتعادها عن المستويات المرتفعة التي بلغتها مؤخراً.

تأتي هذه الخسائر بعد ثلاثة أسابيع من حدوث موجة بيع حادة محت مليارات الدولارات من المراكز الممولة بالديون في سوق العملات المشفرة. ومنذ ذلك الحين، يبدو أن المستثمرين مترددون في المراهنة على عودة بتكوين للانتعاش.

إحجام المستثمرين عن بتكوين

كتبت شركة "كيروك" (Keyrock) المخصصة في القطاع عبر مذكرة إن المتداولين ما زالوا "يترددون" في العودة برهانات ضخمة، في وقت تراجع حجم المراكز المفتوحة في العقود الدائمة لبتكوين إلى نحو 68 مليار دولار، أي أقل بنحو 30% من ذروته في أكتوبر.
ولا تزال موجات التصفية تضرب السوق، إذ أفضى ضغط البيع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط إلى محو 1.2 مليار دولار من المراكز الشرائية على مختلف العملات المشفرة، وفقاً لبيانات "كوين غلاس" (CoinGlass).

في موازاة ذلك، سحب المستثمرون أكثر من 1.8 مليار دولار من صناديق المؤشرات الفورية لبتكوين وإيثريوم خلال أربعة أيام تداول فقط.

ضغوط أكبر على العملات المشفرة

الصورة العامة لا تخدم العملات المشفرة في الوقت الراهن. فقد تراجعت إلى حد كبير التوقعات بخفض الفائدة الأميركية في ديسمبر، ما يعزز فرضية بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما "يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول لا تدرّ عوائد مثل بتكوين، ويقوّض الزخم المضاربي على المدى القصير"، بحسب محللة السوق في "إكس إس.كوم" (XS.com) لين تران.

سعر بتكوين بتكوين عملة بتكوين الدولار الأميركي الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

خوان بيزيرا

خوان بيزيرا عبر انستجرام: يا ليالي عودي تاني بالأمجاد

سيد عبد الحفيظ

سيد عبدالحفيظ يصل مقر إقامة الاهلي بالإمارات.. صور

سلة الأهلي

انطلاق الدور ربع النهائي لدوري المرتبط لكرة السلة.. اليوم

بالصور

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

تموين الشرقية يضبط 17 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ومنتجات تمور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

لقاء العمالقة.. ألفا روميو ومازيراتي تتعاونان لتقديم سيارات حصرية

مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد