فرحة وبهجة.. حقل رأس بدران يرسم البسمة على وجوه الطلاب الأيتام بـ أبو رديس

وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة، نظم حقل بترول رأس بدران احتفالية متميزة للطلاب الأيتام بمدارس إدارة أبورديس التعليمية.

​شهد الحفل عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وكان برفقته محمد حامد، رئيس مدينة أبورديس، و وائل بخاتي، مدير إدارة أبورديس التعليمية، ومدير حقول بترول رأس بدران، وممثل عن شركة السويس للزيوت، و محمد جلال، وكيل إدارة أبورديس التعليمية.

و​تضمنت فقرات الحفل عروضاً فنية قدمها الطلاب، والتي أضفت روح الفرح والبهجة على جميع المشاركين، كما تم تنظيم مسابقات علمية وثقافية متنوعة، وتوزيع الجوائز والهدايا القيمة على الطلاب الفائزين والمتميزين في مختلف المراحل التعليمية ، في لفتة تُعزز من الدعم الاجتماعي والمؤسسي لهم.

