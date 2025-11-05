أخبار تكنولوجيا.. آبل تستعد لإطلاق أرخص حاسوب ماك بوك محمول في تاريخها.. وسلسلة هواتف جديدة من أوبو إليك أهم مواصفاتها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات رائدة.. أوبو تعلن عن خدمات حصرية لسلسلة هواتفها الجديدة

أطلقت شركة Oppo هاتفي Find X9 و Find X9 Pro في الصين منتصف أكتوبر، ثم عالميًا مع نهاية الشهر. والآن، تُعلن الشركة أن مُشتري هواتف سلسلة Find X9 سيحصلون على دعم فني مُخصص وحصري وخدمة ذات أولوية في مراكز خدمة Oppo في الأسواق العالمية.

شاومي تكشف عن Redmi Turbo 4 بمعالج ميدياتيك وبطارية 6550 مللي أمبير

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف Redmi Turbo 5، والتي قد تتضمن طرازين Turbo 5 وTurbo 5 Proوقد اعتمدت الشركة مؤخرًا اسم Redmi K90 Pro Max بدلًا من Redmi K90 Pro في سلسلة هواتف K90 التي كُشف عنها حديثًا

"بوكو" تستعد لإطلاق سلسلة أجهزة بوكو Pad 7 اللوحية

هل تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في أحدث جهاز لوحي من Poco للسوق العالمية وتنتشر شائعات حول إمكانية تسمية هذا الجهاز اللوحي بوكو باد X1 عند طرحه في السوق

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 7 من الجيل الثالث. كما تُظهر القائمة أن Poco Pad X1 سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ونظام تشغيل Android 15.



آبل تستعد لإطلاق أرخص حاسوب ماك بوك محمول في تاريخها

تعمل شركة آبل على تطوير جهاز ماك نوتبوك بأسعار معقولة، ومن المقرر طرحه في النصف الأول من عام ٢٠٢٦.

ووفقًا لبلومبرج سيُباع الجهاز بسعر أقل بكثير من ١٠٠٠ دولار أمريكي، وسيُنافس أجهزة ويندوز وكروم بوك بأسعار معقولة.

هل هاتفك منها.. OpenAI تتيح تطبيق توليد الفيديو Sora لهذه الهواتف

أصبح بإمكان مستخدمي أندرويد الآن استخدام تطبيق سورا الجديد للهواتف المحمولة. أعلنت شركة OpenAI، المطورة لتطبيق التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي، أ عن إصدار نسخة أندرويد من تطبيقها الشهير. في السابق، كان مستخدمو أندرويد يقتصرون على استخدام سورا عبر متصفح الويب.