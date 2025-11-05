قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
موعد مباراة منتخب مصر أمام نظيره الفنزويلي بـ مونديال الناشئين والقناة الناقلة
الزمالك يؤدي تدريباته الأخيرة استعداداً لمواجهة بيراميدز غدًا في نصف نهائي السوبر
صحيفة إسرائيلية تزعم: صدع محتمل بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس
اركب إم جي 6 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه
الجيش السوداني يحاصر مدينة بارا.. والدعم السريع تستخدم المدنيين كدروع بشرية.. تفاصيل
مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية غدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار تكنولوجيا.. آبل تستعد لإطلاق أرخص حاسوب ماك بوك محمول في تاريخها.. وسلسلة هواتف جديدة من أوبو إليك أهم مواصفاتها

أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات رائدة.. أوبو تعلن عن خدمات حصرية لسلسلة هواتفها الجديدة

أطلقت شركة Oppo هاتفي Find X9 و Find X9 Pro في الصين منتصف أكتوبر، ثم عالميًا مع نهاية الشهر. والآن، تُعلن الشركة أن مُشتري هواتف سلسلة Find X9 سيحصلون على دعم فني مُخصص وحصري وخدمة ذات أولوية في مراكز خدمة Oppo في الأسواق العالمية.

شاومي تكشف عن Redmi Turbo 4 بمعالج ميدياتيك وبطارية 6550 مللي أمبير

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف  Redmi Turbo 5، والتي قد تتضمن طرازين Turbo 5 وTurbo 5 Proوقد اعتمدت الشركة مؤخرًا اسم Redmi K90 Pro Max بدلًا من Redmi K90 Pro في سلسلة هواتف K90 التي كُشف عنها حديثًا

"بوكو" تستعد لإطلاق سلسلة أجهزة بوكو Pad 7 اللوحية
هل تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في أحدث جهاز لوحي من Poco  للسوق العالمية وتنتشر شائعات حول إمكانية تسمية هذا الجهاز اللوحي بوكو باد X1 عند طرحه في السوق 

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 7 من الجيل الثالث. كما تُظهر القائمة أن Poco Pad X1 سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ونظام تشغيل Android 15.
 

آبل تستعد لإطلاق أرخص حاسوب ماك بوك محمول في تاريخها
تعمل شركة آبل على تطوير جهاز ماك نوتبوك بأسعار معقولة، ومن المقرر طرحه في النصف الأول من عام ٢٠٢٦.

ووفقًا لبلومبرج سيُباع الجهاز بسعر أقل بكثير من ١٠٠٠ دولار أمريكي، وسيُنافس أجهزة ويندوز وكروم بوك بأسعار معقولة.

هل هاتفك منها.. OpenAI تتيح تطبيق توليد الفيديو Sora لهذه الهواتف

أصبح بإمكان مستخدمي أندرويد الآن استخدام تطبيق سورا الجديد للهواتف المحمولة. أعلنت شركة OpenAI، المطورة لتطبيق التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي، أ عن إصدار نسخة أندرويد من تطبيقها الشهير. في السابق، كان مستخدمو أندرويد يقتصرون على استخدام سورا عبر متصفح الويب.

تعرف على قائمة أعضاء اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ المسرحي في دورته الـ 10

أسرار عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم

عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فيديو

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

