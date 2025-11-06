شوبير: سيراميكا كليوباترا فريق محترم و علي ماهر الأفضل حاليا

أشاد الإعلامي أحمد شوبير،بمستوي فريق سيراميكا كليوباترا الموسم الحالي،مشيرا ان مدرب الفريق هو الأفضل حاليا.

وقال أحمد شوبير عبر تصريحات اذاعية: سيراميكا كليوباترا فريق محترم ومتصدر جدول الدوري، ولعب نفس عدد مباريات الأهلي وبفارق 3 نقاط ، الفريق أثبت وجوده، والصراحة على ماهر أفضل مدرب حالياً فى مصر.

وتنطلق اليوم الخميس بطولة السوبر المصري حيث يواجه فريق النادى الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائى بطولة السوبر المصري 2025 والمقرر إقامتها فى الإمارات.

موعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا



وتنطلق مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.