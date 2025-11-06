بعد مرور 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على لقاء الزمالك وبيراميدز بالسوبر

سيطر التعادل السلبي على مجريات ربع الساعة الأولى من مواجهة الزمالك وبيراميدز، المقامة حاليًا على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

بدأ الزمالك اللقاء بأسلوب الضغط العالي على دفاع بيراميدز في محاولة لإجبارهم على ارتكاب الأخطاء في مناطق الخطورة، بينما اعتمد الفريق السماوي على أسلوب بناء الهجمة من الخلف بقيادة حارس مرماه أحمد الشناوي.

ولم تشهد الدقائق الأولى أي فرص تهديفية خطيرة من الجانبين، إذ انحصر اللعب في وسط الملعب وسط محاولات متبادلة للسيطرة والاستحواذ.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد

محمد عواد خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمد إسماعيل – عمر جابر

أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمد إسماعيل – عمر جابر خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود بنتايج – ناصر ماهر

أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود بنتايج – ناصر ماهر خط الهجوم: عمرو ناصر – عدي الدباغ

البدلاء: مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، سيف جعفر، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، شيكو بانزا، أحمد شريف، سيف الجزيري

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

أحمد الشناوي خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي

محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – كريم حافظ – محمود زلاكة

مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – كريم حافظ – محمود زلاكة خط الهجوم: فيستون ماييلي

البدلاء: محمود جاد، علي جبر، أحمد توفيق، محمود دونجا، عبد الرحمن مجدي، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، محمد رضا بوبو، مروان حمدي

طاقم تحكيم المباراة