رئيس أكاديمية الفنون: الكتابة المبدعة هي الحلقة الأهم في صناعة الدراما والحفاظ على الهوية

أكدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، أن الكتابة المبدعة هي الحلقة الأهم في صناعة الدراما والحفاظ على الهوية.

وقالت غادة جبارة في حوارها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " اكسترا نيوز"، :" إحنا بنخرج أجيال من المبدعين وهناك أعداد كبيرة من المبدعين يكتبون اعمال فنية متميزة ".

وتابعت غادة جبارة :" المتلقي لا يحب التعالي عليه ويحتاج إلى ما يشبه ويعبر عنه".

وأكملت غادة جبارة :" لازم نكون جاهزين لغزو الذكاء الاصطناعي للأعمال الفنية والإبداعية ".

ولفتت غادة جبارة :" يجب توجيه الذكاء الاصطناعي لخدمة الفن والحفاظ على الهوية وتوجيه الرسائل المناسبة ".

