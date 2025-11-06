رئيس أكاديمية الفنون: القيادة السياسية تهتم بقيمة الفن ودوره في بناء الوعي

أكدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، أن أي عمل فني أو تليفزيوني أو سينمائي يستخدم كل العناصر الفنية لإيصال الرسائل .



وقالت غادة جبارة في حوارها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " اكسترا نيوز"، :" السينما تحولت من كونها شكل من أشكال الترفيه على مسؤولية مجتمعية ".

وتابعت غادة جبارة :" القيادة السياسية تهتم بقيمة الفن ودوره في بناء الوعي ورفع معدلات الانتماء".

وأكملت غادة جبارة :" الرئيس السيسي يتحدث دائما على أهمية القوة الناعمة ودورها في تشكيل وعي المصريين ".



ولفتت غادة جبارة :"الرئيس السيسي يؤكد على أهمية تطوير وتجديد المعاهد الفنية والمسرحية في مصر ".