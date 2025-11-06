محافظ قنا: مهرجان الفنون والحرف يستهدف وضع المحافظة على خريطة السياحة

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن فكرة مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية جاءت ضمن خطة شاملة لوضع المحافظة على الخريطة السياحية لمصر.

وأضاف، في حواره ببرنامج هذا الصباح، عبر قناة إكسترا نيوز، أن قنا تستقبل أعدادًا محدودة من السياح الذين يزورون معبد دندرة لساعات قليلة فقط، ومن هنا وُلدت فكرة خلق تجربة سياحية متكاملة تقوم على السياحة الثقافية والريفية معًا.

وأوضح أن إقامة المهرجان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، تهدف

إلى إبراز التراث القنائي الأصيل وإحيائه من خلال الفنون الشعبية والحرف اليدوية المميزة للمحافظة.

وذكر، أن قنا تمتلك ثروة كبيرة من الحرف التراثية التي تحتاج إلى دعم وحماية من الاندثار، مثل صناعة الفركه بالنول، والفخار القنائي، وصناعات خشب السرسوع والجريد والعسل الأسود.

وأكد، أن هذه الحرف تمثل هوية ثقافية للمجتمع القنائي، موضحًا، أن المهرجان يشمل معارض للحرف اليدوية والصور التراثية، إلى جانب مسابقات لتوثيق التراث المعماري وتكريم الفائزين بشهادات تقدير وجوائز مالية، مشددًا على أن افتتاح المهرجان من داخل معبد دندرة يبرز ارتباط قنا العميق بتاريخها وحضارتها العريقة.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من المهرجان لا يقتصر على الفعالية الحالية، بل يمثل بداية لبرنامج ثقافي متكامل يمتد على مدار العام، يشمل مهرجان قنا لسينما الأسرة والطفل في يناير المقبل واحتفالات العيد القومي في مارس.

وواصل، أن مثل هذه الفعاليات توسّع آفاق المواطنين وتُعزز من وعيهم بأهمية الثقافة في التنمية، كما تهيئ المجتمع القنائي لاستقبال السياح بروح الضيافة الأصيلة التي يشتهر بها أبناء الصعيد.

