خبير أمني : مصر تمتلك القدرة المحلية على مواجهة الهجمات السيبرانية

قال العميد رامي غيط، الخبير الأمني وخبير تكنولوجيا المعلومات، إن مصر تمتلك القدرة المحلية على مواجهة الهجمات السيبرانية، مؤكدًا أن أجهزة الأمن قادرة على ضبط الجرائم الإلكترونية التي تستغل الذكاء الاصطناعي وتقنيات التواصل الحديثة.

التعامل مع الجرائم الرقمية

وأوضح غيط خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية حقق نجاحات ملموسة في التعامل مع الجرائم الرقمية، بفضل منظومة مراقبة متطورة تستخدم أجهزة استشعار وتقنيات تتبع دقيقة لتحديد الجناة وملاحقتهم بسرعة عالية.

مشاركة المعلومات الشخصية

وأشار إلى أن المواطن يلعب دورًا أساسيًا في حماية نفسه، مشددًا على أهمية توخي الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية على الإنترنت وتجنب الكشف عن المواقع أو التفاصيل الحساسة عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وأضاف أن الجرائم الإلكترونية لا تقتصر على استهداف الكبار فقط، بل تشمل الأطفال والشباب، ما يجعل توعية المجتمع أمرًا ضروريًا للحد من التلاعب الرقمي.

وختم العميد غيط حديثه بالتأكيد على أن مواجهة الاختراقات الرقمية تتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، مع تطوير التشريعات والهيئات المستقلة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقمي في مصر.

