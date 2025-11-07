قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.. وفرص أمطار على هذه المناطق
في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير
سياسي موهوب.. ترامب يشيد بزهران ممداني خلال محادثات مغلقة
حكم قراءة القرآن الكريم بنية قضاء الحوائج والحفظ والشفاء.. الإفتاء تجيب
رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين
العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث
السودان.. انفجارات متتالية تهز مدينة أم درمان في هجوم بالمسيرات
تعيين حكام أجانب لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
انهيار منزل مكون من طابقين في المنيا
حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري
توك شو

خبير أمني : مصر تمتلك القدرة المحلية على مواجهة الهجمات السيبرانية

الهجمات السيبرانية
الهجمات السيبرانية
محمد البدوي

قال العميد رامي غيط، الخبير الأمني وخبير تكنولوجيا المعلومات، إن مصر تمتلك القدرة المحلية على مواجهة الهجمات السيبرانية، مؤكدًا أن أجهزة الأمن قادرة على ضبط الجرائم الإلكترونية التي تستغل الذكاء الاصطناعي وتقنيات التواصل الحديثة.

 التعامل مع الجرائم الرقمية

وأوضح غيط خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية حقق نجاحات ملموسة في التعامل مع الجرائم الرقمية، بفضل منظومة مراقبة متطورة تستخدم أجهزة استشعار وتقنيات تتبع دقيقة لتحديد الجناة وملاحقتهم بسرعة عالية.

مشاركة المعلومات الشخصية

وأشار إلى أن المواطن يلعب دورًا أساسيًا في حماية نفسه، مشددًا على أهمية توخي الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية على الإنترنت وتجنب الكشف عن المواقع أو التفاصيل الحساسة عبر منصات التواصل الاجتماعي. 


وأضاف أن الجرائم الإلكترونية لا تقتصر على استهداف الكبار فقط، بل تشمل الأطفال والشباب، ما يجعل توعية المجتمع أمرًا ضروريًا للحد من التلاعب الرقمي.

وختم العميد غيط حديثه بالتأكيد على أن مواجهة الاختراقات الرقمية تتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، مع تطوير التشريعات والهيئات المستقلة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقمي في مصر.
 

