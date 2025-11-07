رضا عبد العال: الزمالك الأقرب للفوز على الأهلي بالسوبر

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو"، أن فريق الزمالك الأوفر حظا للفوز في مباراة الأهلي يوم الأحد المقبل في نهائي كأس بطولة السوبر المصري في دولة الإمارات.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "نادي الزمالك الأقرب للفوز على فريق الأهلي في مباراة نهائي كأس السوبر المصري بنسبة كبيرة تصل إلى نسبة ٦٠٪ لأنه الأفضل فنياً من النادي الأهلي".



وأضاف: "عمرو ناصر مهاجم فريق الزمالك خامة جيدة ومبشرة مع الفريق ويحتاج إلى المشاركة باستمرار لاكتساب الثقة وتسجيل الأهداف حتى يصبح رقم واحد في مركزه داخل فريق الزمالك في الفترة المقبلة ".