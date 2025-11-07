عصير التفاح والسبانخ الأبرز.. مشروبات تقوى جهاز المناعة وتكافح الأمراض الموسمية

سيساعدك وجود جهاز مناعة قوي على درء الحساسية، وكذلك أي نزلات برد أو إنفلونزا. ومع ذلك، إذا كنت قد أصبحت بالفعل ضحية لفيروس، فإن الجهاز المناعي القاسي سيساعدك أيضا على التعافي بسرعة أكبر من أعراض مثل انسداد الأنف والتهاب الحلق. لذلك، سواء كنت ترغب في تجنب هذا النوع من المرض أو علاجه عندما يتم الاحتفاظ به بالفعل

فإليك بعض الأمثلة على المشروبات التي ستساعدك على القيام بذلك بالضبط. هذه كلها لذيذة للغاية ويمتصها الجسم بسهولة مما يعني أنك ستجني الفوائد بسرعة كبيرة.

مشروبات لتقوية جهاز المناعة

عصير البرتقال والطماطم

عصير البرتقال والطماطم رائعان أيضا للجهاز المناعي بسبب محتواهما الغني بفيتامين سي. لا يدعم فيتامين ج المفاصل وصحة الجلد بشكل عام فحسب، بل يساعد أيضا الجهاز المناعي على الدفاع عن نفسه ضد الالتهابات والفيروسات. ومع ذلك، يشجع فيتامين ج أيضا على امتصاص الحديد، وهو عنصر غذائي رئيسي آخر يحافظ على صحة الخلايا وقوتها. لذلك، بهذه الطريقة يساهم بشكل أكبر في نظام مناعة قوي.



شاي الأعشاب

يعتقد أيضا أن كل من البابونج والشاي الأخضر يساعدان الجهاز المناعي لأنهما يحتويان على مواد كيميائية نباتية. هذه المواد الكيميائية لها خصائص وقائية مما يعني أنها يمكن أن تساعد في الحد من فيروسات البرد والإنفلونزا.

ومع ذلك، فإن شاي البابونج له أيضا خصائص مضادة للالتهابات، لذلك إذا كنت تعاني بالفعل من التهاب الحلق أو انسداد الأنف، فقد يساعد ذلك. لذلك، من أجل الحفاظ على جهاز المناعة لديك في أفضل حالة.

عصير التوت

التوت هو مكون آخر يعزز المناعة لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين ج. على الرغم من أنه يمكنك تناول وجبة خفيفة من التوت على مدار اليوم، إلا أن عصير التوت هو وسيلة رائعة لجني جميع فوائد التوت حيث يمكنك مزج بعض الأصناف المختلفة لإنشاء مشروب صحي ولذيذ واحد.

عصير الجزر

بالإضافة إلى استهلاك الكثير من الفواكه والأعشاب، هناك طريقة أخرى لدعم الجهاز المناعي وهي تزويده بالخضروات. عصير الجزر على وجه الخصوص غني بβ-carotene وهو أحد مضادات الأكسدة التي يتم تحويلها إلى فيتامين أ في الجسم. تساعد مضادات الأكسدة على مواجهة الجذور الحرة في الجسم والتي يمكن أن تسبب ضررا للخلايا، مما يساهم في شيخوخة الجلد والمشاكل الصحية. ومع ذلك، فإن مضادات الأكسدة في الجزر لها دور داعم خاص عندما يتعلق الأمر بصحة وظيفتك المناعية، مما يساعدها في مكافحتها ضد الفيروسات والحساسية.

عصير التفاح والسبانخ

مكون رائع آخر للجهاز المناعي هو السبانخ لأنه أيضا مليء بمضادات الأكسدة وفيتامين ج، مما يمكن أن يزيد من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى.

المصدر: avogel.