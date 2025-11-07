أحمد كريمة: الأنبياء والرسل عليهم السلام أحبوا مصر وآثارها

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن الأنبياء والرسل عليهم السلام أحبوا مصر بآثارها، وبموقعها وتاريخها الكبير.

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن سيدنا محمد أوصى بمصر، وقال في حديثه الشريف إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرًا، فإن لهم ذمة ورحماً.

وأوضح أن سيدنا إدريس مصري صميم، وهو من صعيد مصر، وسيدنا لقمان الحكيم هو من صعيد مصر، أي من مواقع الآثار.

وأوضح أن سيدنا يوسف عليه السلام كان مسؤولًا عن إدارة شؤون مصر، وأشار لأشقائه أن الله قد أنعم عليهم بنقلهم من حياة البدو إلى الحضارة، وأنه تحدث عن الحضارة المصرية، كما أن سيدنا عيسي شرف مصر برحلته المباركة مع السيدة مريم.