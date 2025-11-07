قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيران تلتهم ميكروباص أعلى الطريق الدائري .. صور
كولومبيا تشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة
الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة غدا
حمدي الوزير عن مشهده الشهير في قبضة الهلالي: اتاخد إنه تحرش
بسبب سمسرة بيع شقة .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرابية
حقك عليا .. أول رد من روبي بعد الزج باسمها في خلافات أسرية
الهلال يكتسح النجمة برباعية في الدوري السعودي
مؤسسة أبو العينين الخيرية.. 40 عاما من العمل الجاد في دعم الثقافة والمجتمع
الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025
هوندا S2000 تتحول إلى كوبيه خارقة.. بإطلالة الـ سوبر كار
حمدي الوزير: خُفت من نفسي في المغتصبون لهذا السبب
قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أصل الحكاية

توهج تاريخي لثقب أسود يعادل 10 تريليونات شمس.. ماذا يحدث؟

ثقب أسود
ثقب أسود
أحمد أيمن

في حدث علمي مثير للجدل، تم رصد أقوى توهّج لثقب أسود في التاريخ، حيث بلغ سطوعه ما يعادل 10 تريليونات شمس. 

هذا التوهّج، المعروف باسم حدث الاضطراب المديّ (TDE)، يحدث عندما يقترب نجم من ثقب أسود بشكل خطر، مما يؤدي إلى تمزّقه بفعل الجاذبية الهائلة لهذا الجسم القوي.

اكتشاف أقوى ثقب أسود

بدأ هذا التوهّج في الظهور لأول مرة عام 2018 من الثقب الأسود المعروف باسم J2245+3743، حيث ازدادت شدة سطوعه بشكل مفاجئ بمقدار 40 ضعفاً في غضون بضعة أشهر. 

في ذروته، كان هذا الحدث أكثر سطوعاً بنحو 30 مرة من أقوى نواة مجرّية نشطة تم رصدها سابقاً، والتي تُعرف باسم "سكيري باربي". وعلى الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على بداية هذا الحدث، لا يزال التوهج مستمراً.

تشير حسابات العلماء إلى أن الطاقة المنبعثة من هذا التوهّج تعادل تقريباً 10⁵⁴ إرج. هذه الكمية الهائلة من الطاقة تعادل تحويل كتلة الشمس بالكامل إلى إشعاع كهرومغناطيسي، مما يجعل هذا الاكتشاف مدهشاً بشكل لا يُصدّق.

تشير التحليلات إلى أن النجم الذي تم التهامه من قبل الثقب الأسود كان نجمًا ضخمًا للغاية، تقدر كتلته بحوالي 30 ضعف كتلة الشمس. 

ووفقاً للعالمة ك. إي. سافيك فورد من جامعة مدينة نيويورك، فإن حجم هذا النجم نادر جداً، ولكن يُعتقد أن النجوم الموجودة داخل القرص المحيط بالثقب الأسود يمكن أن تنمو أكثر بفضل المادة التي تضاف إليها من هذا القرص، مما يؤدي إلى زيادة كتلتها تدريجياً.

تمدد الزمن الكوني

رغم أن التوهّج استمر في السطوع لأكثر من ست سنوات من منظورنا على الأرض، يؤكد العلماء أن الحدث الفعلي قد استغرق فقط عامين في المجرة البعيدة. 

يعلّق غراهام على هذه الظاهرة، موضحاً أنها نتيجة لظاهرة تمدد الزمن الكوني، حيث أن الضوء الذي يسافر عبر الكون المتمدّد يتمدد طوله الموجي، مما يؤدي إلى ما يُعرف بـ "الحركة البطيئة" في عرض الحدث.

وبحسب العلماء، هذا الاكتشاف يعتبر خطوة مهمة لفهم كيفية تغذية الثقوب السوداء الفائقة بالنجوم المحيطة بها. كما يساعد العلماء في تمييز الأحداث المشابهة التي قد اختلطت بتوهجات أخرى في أرشيف البيانات الفلكية. 

يعتبر هذا التوهج أيضا، شاهداً على الدقة العلمية والبحث المركّز في عالم الفلك، مما يعزّز فهم العلماء والخبراء للكون الذي نعيش فيه.

ثقب أسود أقوى ثقب أسود توهج الثقب الأسود تمدد الزمن الكوني توهج أقوى ثقب أسود

