محافظ بني سويف في افتتاح كلية الدراسات للبنين: فخورون بهذا الصرح العلمي

أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن سعادته البالغة بمشاركته اليوم في افتتاح كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بفرع جامعة الأزهر الشريف ببني سويف.

وأكد أن افتتاح هذا الصرح العلمي الكبير يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية في المحافظة، ويمثل خطوة جديدة في طريق الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وتعزيز منظومة التعليم الجامعي بالمحافظات.

واختُتمت فعاليات الافتتاح بجولة تفقدية داخل مبنى الكلية الجديد شملت قاعات الدراسة والمعامل والمكتبة والمكاتب الإدارية، حيث أبدى الحضور إعجابهم بمستوى التجهيزات الفنية والهندسية التي تم تنفيذها وفق أحدث المعايير الأكاديمية.

وأكد المحافظ، أن ما شاهده اليوم من مستوى متميز في الإنشاءات والتجهيزات بالكلية يعكس حجم الجهد المبذول من جامعة الأزهر الشريف وحرص قيادتها على تقديم نموذج تعليمي راقٍ يواكب التطورات الحديثة في بيئة علمية متكاملة، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتؤكد مكانة الأزهر كمنارة للعلم والدين والفكر الوسطي المستنير.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة بني سويف تفخر باستضافة هذا الصرح الأزهري الكبير، الذي يمثل أحد أبرز المشروعات التعليمية التي تشهدها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن وجود جامعة الأزهر ببني سويف يعزز من موقع المحافظة على الخريطة التعليمية، ويخدم أبناءها وأبناء المحافظات المجاورة.

ونوّه المحافظ بأن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة التعليم بجميع مراحله، وهو ما يتجسد في هذا المشروع الذي يضيف قيمة علمية ودعوية وتنموية كبيرة للمجتمع.

كما ثمّن محافظ بني سويف التعاون المثمر بين محافظة بني سويف وجامعة الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم أي مشروع يخدم المواطن أو يعزز التنمية المستدامة.

وأكد أن عهد الولاء للوطن سيبقى راسخًا، وأن الجميع يعمل تحت راية القيادة السياسية الرشيدة، وفي تناغم تام مع القوات المسلحة والشرطة المصرية وكافة مؤسسات الدولة لخدمة الوطن والمواطن.

حضر فعاليات الافتتاح كل من الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى عبد الغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد بكري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد العظيم عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف، والدكتورة حنان عبد العزيز عبد الخالق عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، والدكتور حامد شاكر وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين، والدكتور مبروك محمد حسن محمد المدرس بالكلية، إلى جانب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشخصيات العامة بالمحافظة.

وساد خلال الافتتاح أجواء من الفخر والانتماء والاعتزاز بما تحققه الدولة المصرية من إنجازات متواصلة في دعم التعليم الجامعي وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الأكاديمية، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.