جولات مفاجئة لوكيل وزارة الصحة على وحدات الرعاية الأساسية بالوادي الجديد

أجرى الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، جولة مفاجئة على عدد من وحدات الرعاية الأساسية التابعة لإدارة الخارجة الصحية، شملت وحدات (بولاق – شرق بولاق – بورسعيد – المروة).

انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

وتأتي هذه الجولات في إطار حرص وكيل الوزارة على متابعة سير العمل ميدانيًا، والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين داخل الوحدات، والتأكد من تواجد الفرق الطبية والفنية والإدارية في مواقع العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الأساسية اللازمة لتقديم الخدمة على الوجه الأكمل.

وتفقد صبحي أقسام الوحدات المختلفة، ومنها غرف الكشف والطوارئ، والتطعيمات، وتنظيم الأسرة، وسجلات المترددين، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى، والحرص على نظافة الوحدات وحسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمة لهم في بيئة آمنة.

كما أكد على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال المبادرات الرئاسية داخل الوحدات، وتحديث السجلات والبيانات الطبية أولًا بأول، بما يضمن دقة الإحصاءات وتحسين مؤشرات الأداء.

وفي ختام جولته، وجّه الدكتور شريف صبحي الشكر للعاملين الملتزمين، مشددًا على أن الجولات الميدانية المفاجئة ستستمر بصفة دورية، لتحقيق الانضباط ومتابعة مستوى الأداء ميدانيًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والوزارة في ضمان وصول خدمة صحية متميزة لكل مواطن في مختلف أنحاء المحافظة.