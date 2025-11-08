العمل في إسبوع.. تمكين ذوي الهمم.. ضبط سوق العمل.. تطوير التدريب المهني

أصدرت وزارة العمل، اليوم السبت، "إنفوجراف" يلخص أبرز جهودها وأنشطتها خلال الأسبوع من 1 إلى 8 نوفمبر 2025، في ضوء توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتهيئة بيئة عمل آمنة ولائقة تضمن صون حقوق العمال وتعزيز الإنتاج.

أولاً: تمكين ذوي الهمم والتوعية بقانون العمل الجديد

في إطار جهود الدولة لدمج وتمكين ذوي الهمم في سوق العمل، شارك وزير العمل محمد جبران في فعاليات الندوة التي نظمها المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة تحت عنوان "من حقك تكون.. تأهيل.. تمكين.. فرصة"، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة والمستشفى...وشهدت الفعالية توزيع 100 عقد عمل لذوي الهمم، وعقد ندوة متخصصة حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، حاضر فيها المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي...وأكد الوزير أن القانون الجديد يجسد العدالة والمساواة ويحظر التمييز على أساس الإعاقة، ويلزم المنشآت بنسبة تشغيل محددة لذوي الهمم...من جانبه، أشاد محافظ القاهرة بالتعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص في تحقيق الدمج المجتمعي وتوفير فرص عمل لائقة لأصحاب الهمم.

ثانيًا: التفتيش الميداني وتطبيق القانون الجديد

تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بتكثيف حملات التفتيش ومتابعة تطبيق قانون العمل رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش نتائج حملاتها التي نُفذت يومي 3 و4 نوفمبر، وشملت 771 منشأة في عدد من المحافظات.

وأسفرت الحملات عن تحرير 262 محضرًا لعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، و181 محضرًا لمخالفات تراخيص عمل الأجانب، إلى جانب 400 مهلة لتصويب الأوضاع.

كما تم تفتيش 75 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير 59 محضرًا و10 إنذارات، مع تصويب 6 حالات فورية.

وأكد الوزير أن الوزارة تنتهج سياسة تجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية، لضمان العدالة في بيئة العمل وصون حقوق العمال.

ثالثًا: ضبط وتنظيم سوق العمل الخارجي

في إطار متابعة أنشطة شركات إلحاق العمالة بالخارج وضمان حقوق المواطنين، أعلن الوزير إيقاف وإغلاق نشاط عدد من الشركات المخالفة لأحكام القانون والقرارات المنظمة للتشغيل الخارجي، منها:

المفاوض الدولي، البحيري، من أجلك، تروجوب، فرست، أبو غازي، المعقب العربي،وعدم الموافقة الشركة لوفاريست الإيمان (تحت التأسيس)، مع استمرار إيقاف شركة آل فاضل وإغلاق شركة فاست كونترول.

وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون مع الكيانات الوهمية أو المخالفة، مؤكداً أن جميع الخدمات تُقدَّم مجانًا عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.

كما أوضح أن الوزارة أطلقت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الشركات المرخصة لضمان الشفافية وتيسير حصول المواطنين على المعلومات الصحيحة.

رابعًا: دعم الجاليات المصرية بالخارج

بمتابعة من وزير العمل، شارك مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالتعاون مع القنصلية المصرية في لقاء مفتوح مع الجالية المصرية بمنطقة القصيم بحضور القنصل العام ياسر هاشم.

وتم خلال اللقاء عرض الخدمات التي يقدمها المكتب، وآلية التواصل الإلكتروني مع العمالة المصرية، إلى جانب التوعية بحقوقهم وواجباتهم في سوق العمل السعودي.

وأكد الوزير حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الجاليات المصرية والاستماع لمقترحاتهم وتقديم الدعم اللازم لحل أي تحديات تواجههم.

خامسًا: مبادرة جديدة للتدريب المهني

أطلقت الإدارة المركزية للتدريب المهني مبادرة وطنية لتوفير 75 ألف فرصة تدريبية مجانية داخل المنشآت الإنتاجية والخدمية في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الوزير جبران بتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح الوزير أن التسجيل متاح إلكترونيًا عبر المنصة: https://vte.labour.gov.eg

وأن التدريب يتم مجانًا بالكامل مع منح شهادة معتمدة من وزارة العمل، مؤكدًا أن الهدف هو بناء جيل مؤهل ومدرب يواكب متطلبات التنمية الحديثة.

سادسًا: ندوة توعوية بقانون العمل الجديد

افتتح الوزير ندوة موسعة حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بمقر المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، بحضور قيادات الوزارة والقطاع الخاص.

وأكد في كلمته أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، ويعزز بيئة عمل آمنة ومحفزة على الإنتاج، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال ويدعم الاستثمار الوطني.

..بهذه الجهود المتكاملة، واصلت وزارة العمل خلال الأسبوع تنفيذ رؤية الدولة لبناء سوق عمل منظم، آمن، وعادل، قائم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يعزز التنمية المستدامة وينشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ،ويصون كرامة الإنسان العامل في الجمهورية الجديدة.