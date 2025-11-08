تتفرج عليها وتستمتع.. أحمد سالم يعلق على صور المصريين في الأهرامات

بدأ الإعلامي أحمد سالم، برنامجه اليوم، على صورة من الإقبال الكبير على زيارة المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، قائلا "الصورة دي تتفرج عليها وتستمتع".

وقال أحمد سالم، في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، إن الصورة دي كل واحد يعلق عليها بتعليق مختلف، منوها أن المصريين تعرضوا لتغييب عقولهم لمدة طويلة، مرة بتحريم الآثار أو زيارتها ومرة بمحاولة هدمهم وشعورهم بالدونية.

وتابع: ما حدث في افتتاح المتحف وما تلاه من إقبال تاريخي على المتحف والهرم ينضربله تعظيم سلام، البلد دي محدش يعرف يغير تركيبتها، ومستحيل تغييبها والتأثير عليها.