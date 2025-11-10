صدمة جزائرية.. إصابة يوسف البلايلي قبل أمم أفريقيا 2025

أعلن نادي الترجي التونسي إصابة نجمه الجزائري يوسف البلايلي في الرباط الصليبي للركبة.

وجاءت إصابة يوسف البلايلي قبل أسابيع قليلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 التي ستقام في المغرب، وكذلك قبل كأس العرب.

تفاصيل إصابة البلايلي

وأوضح الترجي في بيان أن الأشعة أثبتت إصابة يوسف البلايلي على مستوى الرباط الصليبي والغضروف الهلالي، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام القليلة القادمة.

وتستضيف المغرب بطولة أمم إفريقيا 2025 خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل إلى 18 يناير.

ويحمل منتخب كوت ديفوار لقب النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بينما يتربع منتخب مصر على عرش الأكثر تتويجاً بـ7 ألقاب.