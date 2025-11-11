استمرار توافد الناخبين للجنة مدرسة محمد كريم بالبحر الأعظم .. صور

تواصل لجنة مدرسة محمد كريم بالبحر الأعظم في محافظة الجيزة استقبال الناخبين اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 خلال اليوم الثاني بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2025.

وانطلقت صباح الإثنين 10 نوفمبر 2025 عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل مصر، والتي تشمل 14 محافظة من بينها الجيزة، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان. وتستمر عملية التصويت على مدار يومين، اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتعد محافظة الجيزة من أبرز المحافظات التي تشهد منافسة قوية في هذه المرحلة، حيث يبلغ عدد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بالمحافظة نحو 6 ملايين و634 ألف ناخب، موزعين على 386 مركزًا انتخابيًا يضم 775 لجنة فرعية تغطي مختلف مدن ومراكز المحافظة. وتضم الجيزة 12 دائرة انتخابية يتنافس فيها العشرات من المرشحين المستقلين والحزبيين على المقاعد المخصصة للمحافظة في مجلس النواب الجديد.