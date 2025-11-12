كهربا يخطف الأضواء في أحدث ظهور..شاهد

شارك اللاعب محمود كهربا، لاعب القادسية والأهلي سابقاً صورة جديدة علي موقع التواصل إنستجرام.

وظهر كهربا في الصورة بإطلالة صيفية متميزة نالت إعجاب متابعيه.

وإليكم الصورة:

وكان قد فاز فريق القادسية على نظيره التضامن، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة السادسة ببطولة الدوري الكويتي.

وجاءت ثلاثية القادسية عن طريق نيسكينس كيبانو.

مشاركة كهربا

وشهدت المباراة مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا مع فريق القادسية.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق القادسية المركز الخامس برصيد 8 نقاط، فيما يأتي فريق التضامن في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.