الأهلي السعودي يشكو جماهير الاتحاد بسبب بنر «العار»
تحت رعاية الرئيس السيسي.. إطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 في نسخته الثالثة
طلعت بنت.. تفاصيل جديدة في العثور على جثة داخل برميل بشقة ببولاق الدكرور
خلال زيارته لمعبر رفح.. سفير سنغافورة يشيد بجهود مصر لإعادة إعمار غزة
غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ34 مِن فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد
حسن الخطيب.. يفتتح فعاليات الدورة التاسعة من معرض ديستنيشن أفريقيا
سفير عُمان: نستهدف دعم المستثمرين المصريين بعمان.. وفتح آفاق الاستثمار بمصر أمام العمانيين
التعليم: مصر لا تعاني من عجز معلمين ونسبة حضور الطلاب 87.7%
مسئول بوزارة الخارجية: روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا
محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار
تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
التعليم: مصر لا تعاني من عجز معلمين ونسبة حضور الطلاب 87.7%

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف
وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

 أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، أن وزارة التربية والتعليم تضم أكثر من 25 مليون طالب، وهناك 62 ألف مدرسة، وهناك مليون 260 ألف معلم، وأن الكثير كان يقول أن مصر بها فقر تعلم، وأن ذلك كان بسبب ضعف نسب الحضور بالمدارس، والتي كانت من 9 إلى 15%.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال كلمته بـ المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم مواجهة عدم حضور الطلاب بعدد من الأمور، وأن تم حل مشكلة نقص عدد المدرسين الذي قد وصل إلى 460 ألف معلم.

ولفت إلى أن نسب القراءة والكتابة قليلة بين الطلاب حتى سن 10 سنوات، لكن تم العمل على ذلك، وتم عمل برنامج لحل هذه المشكلات، وتم العمل على 10 محافظات، وخلال العام الحالي سيتم العمل على 10 محافظات آخرى.

وأشار إلى أن كثافة الطلاب في الفصل وصلت إلى 50 طالب على الرغم من أنه في اليابان يكون بفصل 40 طالب والصين بـ 60 طالب، وأنه في مصر تم بناء فصول لحل المشكلات.

150 ألف فصل

وأوضح أنه في فترة من الفترات تم إلغاء فصل السادس الابتدائي، بسبب كثافة الطلاب، لكن في الـ 10 سنوات الأخيرة تم بناء 150 ألف فصل أي 30% زيادة من قدرة الفصول في مصر وأنه ما تم في الـ 10 سنوات الأخيرة لم يحدث من قبل.

مصر لا تعاني من عجز معلمين

وأشار إلى أن مصر لا تعاني من عجز معلمين في المواد الأساسية، وأن نسبة الحضور في المدارس الحكومية وصلت إلى 87.7% وأن هذه النسبة لم تحدث من قبل، تم تحديث المناهج على المعايير الدولية، وتم عمل كتب تقييمات للطلاب، وأن العلم المصري لديه خبرات كبيرة، وهو من أفضل المعلمين بالعالم، على الرغم من أنهم يعملون في ظروف صعبة، وأن الوزارة تقوم بعمل برامج للمعلمين لمواكبة التطورات والمناهج الجديدة التي تدرس.

وكشف أن المدارس تعمل مجموعات تقوية، وأن الدروس الخصوصية انخفضت بنسبة 50%،وأن نظام الثانوية العامة كان صعب للغاية، لأنه نظام الفرصة الواحدة، لكن ت حل هذه المشكلة.

وزير التربية والتعليم التعليم الصحة

