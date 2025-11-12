التعليم: مصر لا تعاني من عجز معلمين ونسبة حضور الطلاب 87.7%

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، أن وزارة التربية والتعليم تضم أكثر من 25 مليون طالب، وهناك 62 ألف مدرسة، وهناك مليون 260 ألف معلم، وأن الكثير كان يقول أن مصر بها فقر تعلم، وأن ذلك كان بسبب ضعف نسب الحضور بالمدارس، والتي كانت من 9 إلى 15%.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال كلمته بـ المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم مواجهة عدم حضور الطلاب بعدد من الأمور، وأن تم حل مشكلة نقص عدد المدرسين الذي قد وصل إلى 460 ألف معلم.

ولفت إلى أن نسب القراءة والكتابة قليلة بين الطلاب حتى سن 10 سنوات، لكن تم العمل على ذلك، وتم عمل برنامج لحل هذه المشكلات، وتم العمل على 10 محافظات، وخلال العام الحالي سيتم العمل على 10 محافظات آخرى.

وأشار إلى أن كثافة الطلاب في الفصل وصلت إلى 50 طالب على الرغم من أنه في اليابان يكون بفصل 40 طالب والصين بـ 60 طالب، وأنه في مصر تم بناء فصول لحل المشكلات.

150 ألف فصل

وأوضح أنه في فترة من الفترات تم إلغاء فصل السادس الابتدائي، بسبب كثافة الطلاب، لكن في الـ 10 سنوات الأخيرة تم بناء 150 ألف فصل أي 30% زيادة من قدرة الفصول في مصر وأنه ما تم في الـ 10 سنوات الأخيرة لم يحدث من قبل.

مصر لا تعاني من عجز معلمين

وأشار إلى أن مصر لا تعاني من عجز معلمين في المواد الأساسية، وأن نسبة الحضور في المدارس الحكومية وصلت إلى 87.7% وأن هذه النسبة لم تحدث من قبل، تم تحديث المناهج على المعايير الدولية، وتم عمل كتب تقييمات للطلاب، وأن العلم المصري لديه خبرات كبيرة، وهو من أفضل المعلمين بالعالم، على الرغم من أنهم يعملون في ظروف صعبة، وأن الوزارة تقوم بعمل برامج للمعلمين لمواكبة التطورات والمناهج الجديدة التي تدرس.

وكشف أن المدارس تعمل مجموعات تقوية، وأن الدروس الخصوصية انخفضت بنسبة 50%،وأن نظام الثانوية العامة كان صعب للغاية، لأنه نظام الفرصة الواحدة، لكن ت حل هذه المشكلة.