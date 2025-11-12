قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
رئيس النواب: صدور قانون الإجراءات الجنائية محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة
شيخة المجاهدين.. فرحانة سالم تُسطِّر بدمها تاريخ سيناء من قلب الصحراء إلى تكريم العاصمة
منظومة التأمين الصحي الشامل تنجح في خفض الإنفاق الشخصي على الصحة لـ 53.8٪
محافظ المنيا: من المهم تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني
حبس سائق إسماعيل الليثي 4 أيام على ذمة التحقيق.
الغندور: نادي معاه فلوس والحكام بتعمله حساب هيجيب بطولات
رئيس الوزراء لـ وزير الكيماويات الهندي: صناعة الأسمدة تأتي ضمن أولويات عملنا
محافظات

إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل على محور دار السلام الجديد؛ ما أسفر عن إصابة شاب في العقد الثالث من العمر بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع حادث تصادم على محور دار السلام ووجود مصاب.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن الحادث وقع بين دراجة نارية يقودها الشاب "م. ر. م"، 21 عامًا، عامل، يقيم بدائرة المركز، وبين سيارة ربع نقل كان يقودها أحد المواطنين في الاتجاه المقابل.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة بكدمات وجروح متفرقة وسحجات بالوجه والذراعين، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى دار السلام المركزي، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له.

وأكد شهود العيان أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة وعدم الانتباه أثناء القيادة على المحور؛ ما أدى إلى فقدان السيطرة ووقوع التصادم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي أمرت بانتداب لجنة فنية لمعاينة مكان الحادث ورفع الآثار، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج دار السلام محور

