إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل على محور دار السلام الجديد؛ ما أسفر عن إصابة شاب في العقد الثالث من العمر بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع حادث تصادم على محور دار السلام ووجود مصاب.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن الحادث وقع بين دراجة نارية يقودها الشاب "م. ر. م"، 21 عامًا، عامل، يقيم بدائرة المركز، وبين سيارة ربع نقل كان يقودها أحد المواطنين في الاتجاه المقابل.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة بكدمات وجروح متفرقة وسحجات بالوجه والذراعين، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى دار السلام المركزي، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له.

وأكد شهود العيان أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة وعدم الانتباه أثناء القيادة على المحور؛ ما أدى إلى فقدان السيطرة ووقوع التصادم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي أمرت بانتداب لجنة فنية لمعاينة مكان الحادث ورفع الآثار، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.