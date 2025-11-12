أخبار التكنولوجيا.. كل ما لاتعرفه عن تحديث ببجي 4.1 الجديد و بمميزات قوية إليك مواصفات هاتف هونر 400 الجديد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شراء هاتف الفئة المتوسطة هونر 400 والذي يأتي بتصميم أنيق، وبشاشة كبيرة وعالية السطوع، ويتميز الهاتف بكاميرا رئيسية تبلغ دقتها حوالي 200 ميجابكسل، ويدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي وذلك للتحسين من تجربة الاستخدام والمساعدة في القيام بتحرير الصور.

سامسونج تخسر مركزها في ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية

بلغت إيرادات الهواتف الذكية عالميًا ذروة تاريخية في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعةً بالمبيعات القوية لهواتف سامسونج وآبل. خلال تلك الفترة، حافظت سامسونج على ريادتها، بينما ظلت آبل ثاني أكبر مورد.

أفادت شركة كاونتربوينت أن شركة سامسونج تربعت على عرش سوق الهواتف الذكية في الربع الثالث من عام 2025، بحصة سوقية بلغت 19%. وقد أدت مبيعات سلسلة هواتف جالاكسي S25 والهواتف القابلة للطي الجديدة إلى زيادة حصة المنتجات المتميزة، مما ساهم في زيادة متوسط ​​سعر البيع.

"جلاكسي إس 26 ".. تعرف على الموعد المتوقع لهاتف سامسونج الجديد والأسعار

تسريبات عديدة نشرت مؤخرا حول هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 المرتقب و تُقدم الصور الجديدة لمحة مبكرة عن طراز بلس القادم من سامسونج والمتوقع وفقا للتسريبات أنه سيحل محله جالاكسي إس 26 إيدج.

في المقابل تشير التسريبات الأخيرة إلى أن جالاكسي إس 26 سيكون بالفعل جزءًا من سلسلة جالاكسي إس 26، المتوقع إطلاقه مطلع العام المقبل.

لأيفون وأندرويد.. كل ما لاتعرفه عن تحديث ببجي 4.1 الجديد

تحديث جديد أطلقت شركة KRAFTON Inc وهو تحديث PUBG Mobile 4.1 وقد تم إطلاقه رسميًا وذلك لجميع المستخدمين حول العالم، وذلك في دفعة جديدة من التطويرات التي تضيف محتوى جديدًا والعديد من المهام الموسمية التي تحمل طابع المرح إليك تفاصيل وخطوات تحميل تحديث PUBG Mobile 4.1 الجديد.

تتفوق على العديد من المنافسين.. تعرف على أكثر الشركات مبيعات في سوق الهواتف المحمولة

أصدرت شركة IDC تحليلها لسوق الهواتف القابلة للطي في الصين للربع الثالث من هذا العام، حيث واصلت هواوي ريادتها، بينما تتبعها Honor، الشركة الأم السابقة. كما تظهر بعض العلامات التجارية الأخرى للهواتف الذكية في أحدث رسم بياني للشحنات.