الحكومة تعلن استهداف استثمارات بـ219.42 مليار جنيه.. تفاصيل

استهدفت الحكومة على مدار اليوم الخميس الموافق 13-11-2025، الحصول على استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تبلغ 219.424 مليار جنيه بما يعادل 4.65 مليار جنيه.

وكشف تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية؛ عن طرح تلك الاستثمارات بغرض دعم احتياجات الموازنة العامة للدولة.

جاءت تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما، بمتوسط يبلغ 80 مليار جنيه.

وقال التقرير إن البنك المركزي المصري طرح تلك الأذون نيابة عن وزارة المالية، إذ تبلغ جملة الطلبات التي قدمها نحو 1796 مستثمرًا بقيمة تبلغ 219.424 مليار جنيه.

وصل إجمالي الاستثمارات المقدمة في أجل 364 يوما بقيمة تبلغ 93.5 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه مستهدفة بإجمالي 927 طلبًا مقدمًا من المستثمرين والمؤسسات المالية

وبلغ متوسط سعر الفائدة المطروح نحو 25.251% و أقل سعر بنسبة 26.83% وأعلى سعر فائدة بنسبة 30%.

وسجل إجمالي الاستثمارات في أجل 182 يوما بقيمة تبلغ 125.924 مليار جنيه من أصل 30 مليار جنيه مستهدفة بإجمالي 869 طلبًا مقدمًا من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقدمة للأجل نحو 26.239% و أقل سعر بنسبة 26.75% وأعلى سعر بنسبة 30%.