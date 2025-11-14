غدا.. فصل الكهرباء عن قريتين وتوابعهما بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي دخول الكراكات من محطة محولات كهرباء الحامول، غداً السبت الموافق 15 نوفمبر الجاري اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية.

وأوضحت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الجمعة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قريتي الكراكات والكوم الطويل وتوابعهما بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وتتقدم هندسة الكهرباء، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.