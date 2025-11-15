قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غطاها وشغل التكيف.. القبض على المتهم بقتل زوجته في جسر السويس
مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة : تعزيز التضامن والتنسيق القطاعي لدعم رأس المال البشري

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي، والدكتور منصور بن فيصل الرميان، نائب وزير سوق العمل وتطوير رأس المال البشري بالسعودية، لبحث تعزيز التعاون في تنمية رأس المال البشري، على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المقام من 12-15 نوفمبر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن الوزير رحب بالحضور، معربًا عن عمق العلاقات المصرية-السعودية وتبادل الخبرات في تعزيز الرعاية الصحية، ومشيدًا بمشاركة البنك الدولي في المؤتمر بنسخته الثالثة، خاصة جلسة «طول العمر»، مع الإشارة إلى تخصيص جلسة موسعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النسخة المقبلة لمناقشة الأولويات التنموية.

ولفت إلى تأكيد الوزير على رسائل الجلسة الافتتاحية بشأن التزام مصر وشركائها، بما فيهم البنك الدولي، بتعزيز التضامن والتنسيق القطاعي لدعم رأس المال البشري، مشددًا على أن التقرير المناقش يتجاوز التنمية البشرية ليشمل التغير المناخي والرقمنة والتحول الديموغرافي، مما يعكس توجهات الدولة نحو تنمية شاملة مستدامة.

ونوه إلى تأكيد الوزير على تعاون مصر مع البنك الدولي والشركاء في دمج تنمية رأس المال البشري ضمن الأولويات الوطنية، عبر برامج الطفولة، تطوير الرعاية الصحية، إصلاح التعليم، خلق فرص العمل، تعزيز الحماية الاجتماعية، تمكين الشباب، وبناء مهاراتهم.

تقرير البنك الدولي

واستعرض الاجتماع تقرير البنك الدولي حول دعم التنمية البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على تقدم مصر في التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي، إلى جانب تقرير إقليمي يبرز التحولات الديموغرافية، الشيخوخة، تغير المناخ، أهمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في رأس المال البشري كمحرك للنمو والعدالة، مع الإشادة بنجاحات مصر في التأمين الصحي الشامل، تنمية التعليم، وتقليل الفقر، كما تناول التقرير تحديات سوق العمل المتغير، أهمية الحوكمة الفعالة، التمويل المستدام، السياسات الوقائية، إعادة توزيع الموارد، والاستثمار في التكنولوجيا.

ومن جانبه، أشار الدكتور منصور الرميان إلى التحديات الثقافية وانخفاض مشاركة النساء في سوق العمل بسبب الأسرة والإنجاب، مؤكدًا أهمية برامج إعادة دمجهن وتطوير مهارات الفئات الأكبر سنًا.

