مافيش منها اتنين.. رامي صبري: شيرين واحدة من الفنانات الكبار وصوت مصري عظيم
نيجيريا تخسر.. الكونغو الديمقراطية تتأهل لملحق كأس العالم 2026
خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي
رابط الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة نوفمبر 2025
مصرع شخصين وإصابة اثنين في تصادم ميكروباص وتوكتوك بالبحيرة
النرويج تكتسح إيطاليا برباعية في تصفيات كأس العالم وتضمن التأهل مباشرة
ترامب يحضر حفل زفاف وسط ذهول العروسين.. ويعلق: هذان زوجان وسيمان
زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
محمد صلاح: لما لعبت في أوروبا قلت هعمل حاجة ماحدش عملها.. فيديو
أحمد سعد بعد الحادث: حب الناس أكبر نعمة وماكنتش متخيله
ثنائي بيراميدز يتنافسان على جائزة الأفضل في إفريقيا
محمد صلاح: مديون بحياتي كلها لوالدي لأنه الوحيد اللي صدق فيا
اقتصاد

الغرف التجارية: شراكات قناة السويس مع الشركات العالمية تعكس ثقة المستثمرين في مصر

قناة السويس - صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالافتتاحات الجديدة التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في ميناء شرق بورسعيد، والتي تضمنت عدداً من المحطات البحرية ضمن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


وأكد رئيس تجارية القليوبية، في تصريحات له اليوم، إلى أن ما تم افتتاحه اليوم، يمثل نقلة نوعية في قدرات مصر اللوجستية ويعكس رؤية الدولة الاستراتيجية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والنقل البحري، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تأتي تتويجاً لجهود متواصلة بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.

شراكات العالمية
وأشار «الفيومي»، إلى أن التعاون المستمر بين هيئة قناة السويس والشركات العالمية مثل مجموعة "ميرسك" والشركاء الاستثماريين الآخرين، يدعم الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن هذه الشراكات تعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري وفي البنية التحتية المتطورة التي تشهدها الدولة.


وأضاف رئيس تجارية القليوبية، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أصبحت نموذجاً يحتذى به في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة وخلق فرص العمل، مؤكداً أن هذه المشروعات ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي وستسهم في رفع معدلات التصدير وتعظيم عوائد الدولة من الخدمات اللوجستية.


واختتم أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتأكيد على أن القيادة السياسية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء جمهورية جديدة قائمة على التحديث الشامل في قطاعات النقل والموانئ والصناعة والطاقة، مشيداً بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة التي عملت على تحقيق هذه الإنجازات.

الغرف التجارية شرق بورسعيد النقل البحري التجارة الدولية هيئة قناة السويس الشراكات

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
كيا تيلورايد 2027
بي واي دي
المخرج مارك أيمن
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

