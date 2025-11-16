القانون يلزم أعضاء النواب بالإفصاح عن الهدايا النقدية والعينية.. تفاصيل

حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، واجبات على أعضاء المجلس.

ويلزم القانون أعضاء المجلس بالإفصاح عن أي هدية نقدية أو عينية يتلقونها بسبب العضوية أو بمناسبتها، لضمان الشفافية ومنع أي تأثير خارجي على قراراتهم.

وتنتهي الولاية الحالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وفقًا للمادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ومن المنتظر أن يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس المنتخب حديثًا لعقد أولى جلساته ما بين 13 و15 يناير 2026، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثالث، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات وتعيين الأعضاء الجدد.