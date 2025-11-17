ذعر في مدارس استراليا بسبب رمال ملونة يستخدمها الأطفال.. ماذا حدث؟

في حادثة أثارت القلق بين الأهالي والمعلمين، أغلقت بعض المدارس في أستراليا أبوابها احترازياً بعد الكشف عن وجود رمال ملونة ملوثة مستخدمة في أنشطة الفن واللعب الحسي الخاصة بالأطفال.

كما أعلنت مدرسة في مدينة بريسبان إغلاقها احترازيا بعد الاشتباه في وجود تلوث مماثل. بحسب موقع "ميديكال إكسبريس" البريطاني.

جاءت هذه الأخبار من هيئة "ووركسيف ACT" التي أصدرت إشعارًا بالتلوث بعدما تأكدت من وجود آثار ضارة في منتج يُعرف باسم "رمال كادنك الزخرفية". يشير هذا الأمر إلى إمكانية وجود صحة عامة خطر، مما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات سريعة لحماية الطلاب.

ما خطورة الرمال الملونة؟

في خطوة موازية، أعلنت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية "ACCC" عن سحب ثلاث منتجات من الرمال الملونة من المتاجر الكبرى مثل Officeworks وWoolworths، وذلك بسبب الاشتباه في احتوائها على نوع آخر من الأسبستوس المعروف باسم "التريموليت".

تؤكد السلطات أن هذه المنتجات تم بيعها خلال فترة تمتد من عام 2020 إلى 2025، ما يعكس ضرورة مراقبة الأسواق لمثل هذه المخاطر.

الأسبستوس هو معدن طبيعي يُستخدم عادةً في صناعة البناء بسبب خصائصه القوية ومقاومته للحرارة. ولكنه يمثل خطرًا صحيًا جسيمًا، حيث يمكن أن يؤدي استنشاق أليافه إلى أمراض رئوية خطيرة تعرف بداء الأسبستوس.

تتطور أعراض هذا المرض على مدى سنوات، وغالبًا ما تظهر بعد 15 إلى 20 عامًا من التعرض. في البداية، يشعر الأشخاص بضيق التنفس عند بذل مجهود، ولكن مع الوقت، قد يحدث ضيق التنفس أيضاً أثناء الراحة، بالإضافة إلى سعال جاف مزمن وآلام في الصدر.

إجراءات صحية مشددة

رغم محدودية المعلومات بشأن مدى انتشار التلوث، ترجّح الجهات المختصة أن المشكلة قد تكون مقتصرة على دفعة إنتاج واحدة.

وتوضّح الجهات الرقابية أن المخاطر الصحية الناجمة عن التعرض لهذه المواد منخفضة، خصوصا أن المستويات التي جرى اكتشافها تعد ضئيلة للغاية، إلا أنها شددت على ضرورة التعامل مع الأمر بجدية نظرًا لخطورة الأسبستوس في حال استنشاقه، حيث يسبب السرطان على مدى عقود.

تم إصدار إرشادات للأسر للتخلص الآمن من الرمال الملوثة، متضمنة استخدام معدات وقاية مناسبة لمنع تطاير الغبار عند التخلص من المواد. تم التأكيد أيضًا على ضرورة تغليفها بشكل جيد ووضع ملصقات تحذيرية واضحة عليها.

كما دعت الجهات الصحية أي أسرة تساورها القلق بشأن تعرض أطفالها للتلوث إلى مراجعة طبيبها العام واتخاذ الاحتياطات اللازمة.