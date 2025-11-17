قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
المحصول باظ.. سبب مشاجرة بين 9 أشخاص بالدقهلية
كجوك: الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي
مصر تفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد تعادل 1-1
مصر وكاب فيردي| ركلات الترجيح تحدد صاحب المركز الثالث بدورة العين الودية
مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
افترس جسدها..إحالة السائق المتهم بـ هتك عرض فتاة زايد للجنايات-خاص
مصر تتعادل مع كاب فيردي بهدف مرموش في الدقيقة 57 ببطولة العين الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ذعر في مدارس استراليا بسبب رمال ملونة يستخدمها الأطفال.. ماذا حدث؟

رمال ملونة
رمال ملونة
أحمد أيمن

في حادثة أثارت القلق بين الأهالي والمعلمين، أغلقت بعض المدارس في أستراليا أبوابها احترازياً بعد الكشف عن وجود رمال ملونة ملوثة مستخدمة في أنشطة الفن واللعب الحسي الخاصة بالأطفال.

كما أعلنت مدرسة في مدينة بريسبان إغلاقها احترازيا بعد الاشتباه في وجود تلوث مماثل. بحسب  موقع "ميديكال إكسبريس" البريطاني.

جاءت هذه الأخبار من هيئة "ووركسيف ACT" التي أصدرت إشعارًا بالتلوث بعدما تأكدت من وجود آثار ضارة في منتج يُعرف باسم "رمال كادنك الزخرفية". يشير هذا الأمر إلى إمكانية وجود صحة عامة خطر، مما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات سريعة لحماية الطلاب.

ما خطورة الرمال الملونة؟

في خطوة موازية، أعلنت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية "ACCC" عن سحب ثلاث منتجات من الرمال الملونة من المتاجر الكبرى مثل Officeworks وWoolworths، وذلك بسبب الاشتباه في احتوائها على نوع آخر من الأسبستوس المعروف باسم "التريموليت". 

تؤكد السلطات أن هذه المنتجات تم بيعها خلال فترة تمتد من عام 2020 إلى 2025، ما يعكس ضرورة مراقبة الأسواق لمثل هذه المخاطر.

الأسبستوس هو معدن طبيعي يُستخدم عادةً في صناعة البناء بسبب خصائصه القوية ومقاومته للحرارة. ولكنه يمثل خطرًا صحيًا جسيمًا، حيث يمكن أن يؤدي استنشاق أليافه إلى أمراض رئوية خطيرة تعرف بداء الأسبستوس. 

تتطور أعراض هذا المرض على مدى سنوات، وغالبًا ما تظهر بعد 15 إلى 20 عامًا من التعرض. في البداية، يشعر الأشخاص بضيق التنفس عند بذل مجهود، ولكن مع الوقت، قد يحدث ضيق التنفس أيضاً أثناء الراحة، بالإضافة إلى سعال جاف مزمن وآلام في الصدر.

إجراءات صحية مشددة

رغم محدودية المعلومات بشأن مدى انتشار التلوث، ترجّح الجهات المختصة أن المشكلة قد تكون مقتصرة على دفعة إنتاج واحدة.

وتوضّح الجهات الرقابية أن المخاطر الصحية الناجمة عن التعرض لهذه المواد منخفضة، خصوصا أن المستويات التي جرى اكتشافها تعد ضئيلة للغاية، إلا أنها شددت على ضرورة التعامل مع الأمر بجدية نظرًا لخطورة الأسبستوس في حال استنشاقه، حيث يسبب السرطان على مدى عقود.

تم إصدار إرشادات للأسر للتخلص الآمن من الرمال الملوثة، متضمنة استخدام معدات وقاية مناسبة لمنع تطاير الغبار عند التخلص من المواد. تم التأكيد أيضًا على ضرورة تغليفها بشكل جيد ووضع ملصقات تحذيرية واضحة عليها.

كما دعت الجهات الصحية أي أسرة تساورها القلق بشأن تعرض أطفالها للتلوث إلى مراجعة طبيبها العام واتخاذ الاحتياطات اللازمة. 

استراليا رمال ملونة ملوثة الأسبستوس خطورة مادة الأسبستوس غلق مدارس استراليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

ترشيحاتنا

المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن

حسام الخولي: تصريحات الرئيس السيسي بشان العملية الإنتخابية مثلت دعما قويا لمسار الديموقراطية

د.حسام بدراوي

الانتخابات.. حسام بدراوي يشيد ببيان الرئيس السيسي اليوم

احمد موسى

حسام بدراوي يقدم حلقة على مسؤوليتي بدل أحمد موسى

بالصور

لتوفير البنزين والأداء.. أفضل سيارات الفئة الاقتصادية في 2026

سيارات الفئة الاقتصادية
سيارات الفئة الاقتصادية
سيارات الفئة الاقتصادية

بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك

حلا شيحة تخطف الأضواء بإطلالات جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني

حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد