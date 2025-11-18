قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ المنيا يستجيب لشكاوى أهالي قري سمالوط بمد وتدعيم شبكات المياه

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار المتابعة الميدانية والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة التفاعل مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي استجابة عاجلة لشكاوى أهالي مركز ومدينة سمالوط من ضعف مياه الشرب أو عدم وصولها للمنازل على مدار أكثر من خمس سنوات، وجّه المحافظ بتنفيذ حل جذري للمشكلة. وبناءً على هذه التوجيهات، قامت الجهات التنفيذية بمد وتوصيل أكثر من 30 ألف متر من خطوط المياه بأقطار مختلفة خلال شهرين فقط، لخدمة عدد من القرى الأكثر احتياجًا، وهي:
(قرية الجزائر – أبو سيدهم – الطيبة – الكوم الأحمر – جزيرة البيهو – دفش – منقطين – حي شرق – حي شمال – حي جنوب – عزبة الرمل).

كما شملت الجهود إحلال وتجديد محطة مياه عزبة بشري، وتنفيذ المرحلة الأولى من إحلال وتجديد محطة عرب الزينة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة المياه وتحسين ضغط المياه وجودتها داخل القرى المستفيدة.

وكان المحافظ قد استمع لشكوى الأهالي خلال جولاته الميدانية بمركز سمالوط، وأكد أن أعمال المد والتدعيم الجارية ستحدث تحسنًا ملموسًا في قوة ضخ المياه ونقائها، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع. وأشار المحافظ إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من أعمال التطوير والتوسعات في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن تقديم خدمات أفضل تلبي احتياجات المواطنين وتحقق رضاهم.
 

