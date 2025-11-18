ياسين مرعي يشارك في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة شبيبة القبائل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مشاركة اللاعب ياسين مرعي في مران الأهلي الجماعي وإعلان جاهزيته لمواجهة شبيبة القبائل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ياسين مرعي يشارك في مران الأهلي الجماعي ويعلن جاهزيته لمواجهة شبيبة القبائل بعدما اشتكى اللاعب من إجهاد في العضلة الجانبية خلال الأيام الماضية".



وكان قد يخضع ياسين مرعى، مدافع النادى الأهلى، لفحص طبى السبت بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالنادى، بعد استبعاد اللاعب من صفوف منتخب مصر الثانى بقيادة حلمى طولان بسبب معاناته من إجهاد عضلى.

ويتحدد الموقف النهائى لياسين مرعى من خوض مباراة الأهلى وشبيبة القبائل الجزائري المقبلة بناءً على الفحص الطبى الذى سيخضع له اليوم.