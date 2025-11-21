أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تواصل قصف غزة.. وتدعي أنها تتعرض لمخاطر

قال الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن وقف إطلاق النار في غزة لم يحدث بعد، وإنما تخفيض في حجم العمليات، ومازالت إسرائيل تمارس القصف الجوي والبري ونسف المنازل في المنطقة التي تسيطر عليها بدعاوى زائفة.

وأضاف في تصريحات على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تدعي أنها تتعرض لمخاطر، مشددًا، على عدم وجود وقف إطلاق نار تام في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل في غزة.

وتابع، أن المقاومة أوقفت إطلاق النار، ونفس هذا النموذج يحدث في لبنان، إذ تواصل إسرائيل ضرباتها بدعوى أن حزب الله يحاول إعادة بناء مواقعه، وما يشجعها على هذا هو أن الرئيس الأمريكي يؤكد أن وقف إطلاق النار صامد ومتين ولا يوجد أي نوع من الانتقاد العلني للسلوك الإسرائيلي.

وذكر، أنّ هذا الوضع يعكس خللا، وهو عدم وجود جهة تراقب التزام الطرفين بوقف إطلاق النار وتتخذ الخطوات اللازمة، وحتى الآن إسرائيل هي الخصم والحكم، وبالتالي، فإنه لا يستطيع القول بأن هناك وقف إطلاق نار كامل في غزة.