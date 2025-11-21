نهاية الأسبوع.. طريقة تحضير أفضل الأكلات والسناكس في المنزل

ينتظر الكثيرون نهاية الأسبوع للاستمتاع بوقت العائلة وتحضير وجبات مميزة بدون عناء.

أكلات يمكن تحضيرها في نهاية الأسبوع

ومع تزايد البحث عن وصفات سهلة وسريعة، نقدم لكم دليلًا شاملًا لتحضير أفضل الأكلات والسناكس المنزلية بطريقة بسيطة وبمكونات متوفرة في كل بيت.

أبرز الأفكار التي تساعدك على تقديم وجبات لذيذة ترضي جميع أفراد الأسرة.

- البيتزا الإيطالي المنزلية:

عجينة هشة تُحضّر في 10 دقائق.

صوص طماطم بيتي بنكهة غنية.

توبينج حسب الرغبة: فراخ، لحوم، خضار أو جبن.

- مكرونة الدجاج بالصوص الأبيض

سهلة وسريعة وخاصة للعزومات.

تعتمد على صدور الدجاج، الثوم، الكريمة، والجبنة البارميزان.

- الشاورما السورية في البيت

تتبيلة بسيطة من الثوم والليمون والزبادي والخل.

تقدم مع الخبز السوري والبطاطس والكول سلو.

- الفراخ المقرمشة على طريقة المحلات:

خلطة سرية تعتمد على الدقيق والنشا والتوابل.

تتحمر حتى تصبح مقرمشة مثل KFC.

- الفطير المشلتت والسمن البلدي:

من أكثر الوصفات المطلوبة لنهاية الأسبوع.

يمكن تقديمه حادق أو حلو بالعسل.

أفضل السناكس لتحلية نهاية الأسبوع

ـ برجر البطاطس:

بطاطس مهروسة مع جبنة وتوابل ثم تُقلى أو تُشوى.

مناسب للأطفال وسناكس سريع.

- مكعبات التوست بالثوم والزبدة (Garlic Bites):

تُجهز في دقائق داخل الفرن.

نكهة لذيذة وسهلة للتقديم مع الأطباق الرئيسية.

- كرات الجبنة المقلية:

جبنة موتزاريلا مغطاة بالبقسماط ومقلية حتى الذوبان.

سناك سريع لعشاق الجبن.

- فشار الكراميل:

سهل التحضير ومناسب للمشاهدة والسهرات.

يُحضّر بالزبدة والسكر وتُضاف نكهة الفانيليا.

- بان كيك الشوكولاتة:

وصفة اقتصادية وسريعة.

يُقدّم مع صوص الشوكولاتة أو الفواكه.