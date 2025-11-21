قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يونيسف: الوضع كارثي في الفاشر والأطفال يواجهون عنفًا غير مسبوق
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في عدة مناطق وشبورة على الطرق
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نهاية الأسبوع.. طريقة تحضير أفضل الأكلات والسناكس في المنزل

أفضل اكلات وسناكس لتحلية نهاية الأسبوع
أفضل اكلات وسناكس لتحلية نهاية الأسبوع
آية التيجي

ينتظر الكثيرون نهاية الأسبوع للاستمتاع بوقت العائلة وتحضير وجبات مميزة بدون عناء. 

أكلات يمكن تحضيرها في نهاية الأسبوع

ومع تزايد البحث عن وصفات سهلة وسريعة، نقدم لكم دليلًا شاملًا لتحضير أفضل الأكلات والسناكس المنزلية بطريقة بسيطة وبمكونات متوفرة في كل بيت. 

أبرز الأفكار التي تساعدك على تقديم وجبات لذيذة ترضي جميع أفراد الأسرة.

- البيتزا الإيطالي المنزلية:

عجينة هشة تُحضّر في 10 دقائق.

صوص طماطم بيتي بنكهة غنية.

توبينج حسب الرغبة: فراخ، لحوم، خضار أو جبن.

- مكرونة الدجاج بالصوص الأبيض

سهلة وسريعة وخاصة للعزومات.

تعتمد على صدور الدجاج، الثوم، الكريمة، والجبنة البارميزان.

أكلات يمكن تحضيرها في نهاية الأسبوع

- الشاورما السورية في البيت

تتبيلة بسيطة من الثوم والليمون والزبادي والخل.

تقدم مع الخبز السوري والبطاطس والكول سلو.

- الفراخ المقرمشة على طريقة المحلات:

خلطة سرية تعتمد على الدقيق والنشا والتوابل.

تتحمر حتى تصبح مقرمشة مثل KFC.

- الفطير المشلتت والسمن البلدي:

من أكثر الوصفات المطلوبة لنهاية الأسبوع.

يمكن تقديمه حادق أو حلو بالعسل.

أفضل السناكس لتحلية نهاية الأسبوع

ـ برجر البطاطس:

بطاطس مهروسة مع جبنة وتوابل ثم تُقلى أو تُشوى.

مناسب للأطفال وسناكس سريع.

- مكعبات التوست بالثوم والزبدة (Garlic Bites):

تُجهز في دقائق داخل الفرن.

نكهة لذيذة وسهلة للتقديم مع الأطباق الرئيسية.

- كرات الجبنة المقلية:

جبنة موتزاريلا مغطاة بالبقسماط ومقلية حتى الذوبان.

سناك سريع لعشاق الجبن.

أفضل السناكس لتحلية نهاية الأسبوع

- فشار الكراميل:

سهل التحضير ومناسب للمشاهدة والسهرات.

يُحضّر بالزبدة والسكر وتُضاف نكهة الفانيليا.

- بان كيك الشوكولاتة:

وصفة اقتصادية وسريعة.

يُقدّم مع صوص الشوكولاتة أو الفواكه.

أكلات نهاية الأسبوع سناكس سهلة وصفات سريعة أكلات بيتي تحضير الطعام في المنزل وجبات خفيفة وصفات عشاء أكلات مناسبة للعائلة

مقاومة الأنسولين
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
عبد الله الرويشد
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
