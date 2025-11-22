الجماهير حقها تفرح .. شوبير يكشف تطورات أزمة الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تطورات أزمات فريق الكرة بالزمالك و بأرزها إيقاف القيد.

وأكد شوبير في تصريحات تليفزيونية “ مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب يتحمل 20% فقط من أزمات النادي، لإنهاء إرث مستمر مع كل مجلس الإدارات، والمشكل الحقيقة في الزمالك هى المظلومية”.

وأكمل أن المسؤولين في الزمالك يرفضون مواجهة أنفسهم بمشاكلهم وأخطائهم قائلا “ وبيقولوا الحكام والإعلام والرعايات، لكن المفروض أنا خسرت علشان عندي أخطاء ولازم أعالجها”

وتابع أن الزمالك لديه أهم ميزة وهي الجمهور، ومن حقه يفرح ويتوج بالبطولات في ظل حرصهم الدائم علي الدفاع عن النادي مشددا أن الزمالك ينقصه النظام والاعتراف بالأخطاء وحل الأزمات المالية، ولا بد أن يكون هناك أسس ونظام وتخطيط.



وعن أزمة أرض النادي بأكتوبر، أكد" هو الجمهور ماله ومال أرض أكتوبر، الجماهير يهمها فريق الكرة ومينفعش نحصر مشاكل النادي في الأرض، لو أخدت مليار ولا اتنين هل هيصرفوا على النادي؟ وليه محصلش مشاكل في أراضي الأهلي المختلفة، لأن الأرض مخصصة لإنشاء نادي رياضي فقط، هو ما حدث".