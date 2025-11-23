حبس عاطل بتهمة إنهاء حياة جاره فى مشاجرة بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني، وذلك لاتهامه بقتل جاره بطلق ناري أنهى حياته في الحال.



ولقي سائق توك توك مصرعه على يد عاطل أطلق عليه عيارا ناريا من سلاح خرطوش، بمنطقة عزبة عثمان بمدينة شبرا الخيمة، وذلك عقب تدخل المجني عليه لفضّ مشاجرة.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بنشوب مشاجرة وسقوط شاب قتيلًا.

وعلى الفور انتقل المقدم يوسف الشامي ومعاونوه لمكان البلاغ، حيث تبيّن وجود جثة المدعو أسامة، 25 عاما، سائق توك توك، مقيم بعزبة عثمان، مصابًا بطلقة خرطوش في البطن، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام.

وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الواقعة جار المجني عليه ويدعى مصطفى، 20 عاما، عاطل، ومقيم بشارع الإنتاج بعزبة عثمان، والذي دخل في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص بالشارع، تبادلا خلالها السباب والألفاظ الخارجة.