أمل سلامة تدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات النواب: صوتك مسئولية وطنية

أكدت أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني يُجسد وعي المواطن المصري ومسؤوليته تجاه مستقبل بلده، مشددة على أن النزول إلى صناديق الاقتراع يعكس إرادة الشعب ويؤكد للعالم أن المواطن هو صاحب القرار النهائي في اختيار من يمثله.

وأشادت "سلامة"، في تصريحات صحفية اليوم، بالدور الوطني الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للانتخابات منذ تأسيسها، مشيرة إلى أنها نجحت في بناء منظومة انتخابية دقيقة وملتزمة بالقانون، تعكس استقلالية الهيئة وحرصها على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبّر عن إرادة الناخبين الحقيقية.

وأضافت أن الإجراءات التي تتخذها الهيئة، من إشراف قضائي كامل ومتابعة دقيقة في جميع المحافظات، إلى توفير معلومات واضحة للرأي العام، تمثل أفضل رد عملي على أي محاولات للتشكيك أو إثارة البلبلة، مؤكدة أن المؤسسات تُقاس بالانضباط والأداء وليس بالكلمات فقط.

ودعت جميع المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، وعدم الالتفات للشائعات أو أي معلومات مغلوطة، مؤكدة أن: صوتك أمانة.. ومشاركتك قوة.. ومستقبل بلدك يبدأ من ورقة التصويت التي تملؤها بثقة ومسؤولية.