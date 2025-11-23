أحمد موسى: النيابة العامة تتدخل لحماية طفلة ضحية التنمر وإعادة دمجها بالمدرسة

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد، عن معاناة طفلة تعرضت للتنمر في المدرسة، ما دفعها إلى الامتناع عن الذهاب إلى المدرسة ومحاولة الانتحار.

أوضح موسى أن الطفلة كانت قد انطوت على نفسها وانقطعت عن المجتمع المحيط بها نتيجة الصدمة النفسية التي تعرضت لها.

زيارة الطفلة ومنحها الأمان

وأشار إلى أن النيابة العامة تدخلت فورًا لحماية الطفلة ضمن دورها المجتمعي المهم، حيث كلف النائب العام اثنين من عناصر النيابة العامة لزيارة الطفلة ومنحوها الأمان والثقة، وقاموا باصطحابها إلى المدرسة في أول يوم لها بعد الحادث لإعادة دمجها مع زملائها وتقديم الدعم النفسي لها.

قيمة العقوبة الإنسانية

ونوه موسى إلى أن أعضاء النيابة تناولوا مع الطفلة قيمة العقوبة الإنسانية والأخلاقية والقانونية لجريمة التنمر، كما تحدثوا عن أهمية القدوة والاحترام داخل المجتمع والمدرسة.

واختتم موسى بالتعبير عن تقديره لجهود رجال النيابة العامة، مؤكدًا أن الطفلة عادت مبتسمة وسعيدة وسط زملائها بعد الدعم النفسي والقانوني الذي تلقت.