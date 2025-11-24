عمرو أديب: أيوة في ناس بتاخد فلوس والدولة قبضت عليهم.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن نص البرلمان دخل من خلال القائمة الوطنية، والنص الآخر من المجلس نصفه تابع لأحزاب أيضا.

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن المرحلة الأولى مفيهاش غير نائب بس مستقل لغاية دلوقتي، والباقي إعادات ولجان اتلغت، احنا لسه منعرفش بالظبط ايه الحكاية.

وتابع: لغاية دلوقتي اللي انا شايفه، اه في بعض التجاوزات، ولكن نسبتها قليلة مقارنة بعدد اللجان الموجودة في المرحلة الثانية.

واستكمل: أيوة في ناس بتاخد فلوس، في ممكن حد بيزور حاجة أو يعتدي، ومش عمرو اللي قال، لا الدولة اللي قالت كده وجابوهم وقبضوا عليهم.